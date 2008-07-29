Nurcan'da U dönüşü



Tempo24 - Sakatlığının düzelmemesi nedeniyle Pekin'e götürülmemesine karar verilen Nurcan'ın durumu için olimpiyat kafilesinin kaldığı otelde 3 milli takım doktoru ve bir psikiyatrist son bir toplantı yaptı.



Toplantı bir doktor Nurcan'ın Pekin'e götürülmemesi gerektiğini ileri sürerken, iki doktor ise şampiyon haltercinin olimpiyatlara götürülerek son durumuna orada karar verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Psikiyatrist sinirleri bozilan Nurcan'a destek vererek milli sporcunun Pekin'e götürülmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Bu toplantının ardından milli haltercinin olimpiyatlara götürülmesi ve yarışmalara kadar olan sürede sakatlık durumunun izlenmesine karar verildi.



