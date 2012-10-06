Nurcan Taylan'ın cezası 4 yıldan 2 yıla indirildi

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan'a Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından, doping kullandığı gerekçesiyle verilen 4 yıl müsabakalardan men cezası, 2 yıla indirildi.

Türkiye'ye olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk ve tek bayan sporcu olma unvanını taşıyan Taylan, geçtiğimiz günlerde toplanan IWF Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında verilen 4 yıl müsabakalardan men cezasını yeniden ele aldığını söyledi.

Disiplin kurulunun aldığı kararla 4 yıllık cezayı 2 yıla indirdiğini ifade eden Taylan, “Uluslararası Halter Federasyonu'nun aldığı kararla cezam 2 yıla düştü. Buruk bir sevinç yaşıyorum” dedi.

Taylan, sıkıntılı günler yaşadığını bu nedenle de kalbinin çok kırık olduğunu ifade ederek, “Olimpiyat senesinde böyle talihsiz bir olayın başıma gelmesi gerçekten beni çok üzdü. Neticede ders çıkarılması gereken konular da var. Ben sporcu olarak üzerime düşen görevi yaptım. Bir yerde hatalar olduğunu düşünüyorum. Sonuçta cezanın iki yıla indirilmesi de benim için önüme yeni hedefler koymak adına güzel” diye konuştu.



Hedef; 2013 Dünya Şampiyonası



Nurcan Taylan, cezasının 2013 yılının Ekim ayında sona ereceğini, bu nedenle büyük ihtimalle Kasım ayında yapılması planlanan dünya şampiyonasında podyuma çıkabileceğini dile getirdi.

Hedefinin, cezasının tamamlanmasının hemen ardından dünya şampiyonasında yarışıp madalya almak olduğunu ifade eden Taylan, şunları kaydetti: “Ben daha önce aktif spor yaşantımı '2012 Londra Olimpiyatları'nda bırakırım' diyordum ama demek ki 2016'ya kadar sürdürmek gerekiyormuş. Cezadaki indirim de bazı planlarımı değiştirmeme neden oldu. Yönetim de antrenörüm de aynı düşüncede. Daha bir kaç yıl daha ülkeme hizmet etmek istiyorum. Bana ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tekrar antrenmanlara başladım. Ülkeme vefa borcum var. Tekrar dünya şampiyonu olup, o eski, güzel günleri yaşamak, insanlara sevinç gözyaşları döktürmek istiyorum. Bunu başaracağıma inanıyorum.”



'Zirvede bırakmak istiyorum'



Taylan, dünya şampiyonasının ardından hedefini 2016 yılında yapılacak olan Rio Olimpiyatları olarak belirlediğini anlattı.

“Her olimpiyat şampiyonu sporcunun hayali, olimpiyatlarda madalya alarak, orada noktayı koymaktır. Ben de öyle düşünüyordum” diyen Taylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Performansın 2012 Londra Olimpiyatları için çok uygundu ama hayallerimi bir 4 yıl daha erteledim. İnşallah bu hayalimi Rio de Janeiro'da gerçekleştirmek istiyorum. Dünya ve olimpiyat rekorları hala bana ait. Henüz benim ayarımda bir sporcu da yok. Yıllardır benim rekorlarımı kıracak sporcu da olmadı. En yakın rakiplerim rekorlarımın 10-15 kilo aşağısında derece yaptılar. Rio'da zirvede bırakmak istiyorum. Bir şeye inandıktan sonra başarmak ikinci plandadır. Ben zaten inandığım her şeyi başardım. Belki çok fazla destekleyen kimse olmadı ama gerçekten gücümü kalbimden aldım diyebilirim. Hayatımın 17 yılını bu spora adadım. Bir 4 yıl daha feda etmek istiyorum. Çünkü amacım, hedefim büyük. Bunun için de büyük fedakarlıklar yapmak gerekiyor.”

Taylan, aktif spor yaşantısını tamamladıktan sonra spora yönetici olarak hizmet etmeyi istediğini de sözlerine ekledi.