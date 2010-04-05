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Spor

Nurcan Taylan'dan Avrupa rekoru ve şampiyonluğu

Belarus'da Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan Nurcan Taylan "kendisiyle" yarıştı.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Belarus'un başkenti Minsk'de bugün başlayan Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Nurcan Taylan, adeta kendi ile yarışarak koparmanın ardından silkmede kaldırdığı 118 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Nurcan, Koparma ve silkmenin ardından toplamda kaldırdığı 208 kilo ile de altın madalyaya ulaşırken, şampiyonayı 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu olarak tamamladı.





Nurcan Taylan, koparmada kaldırdığı 90 kilonun ardından silkme de ilk hakkında 108 kiloyu kaldırarak Avrupa şampiyonluğunu garantiledi. İkinci hakkında rekor denemesine gelen Nurcan, 117 kilo olan rekoru kaldırdığı 118 kilo ile kırarken salonda bulunan Türk seyircilere büyük mutluluk yaşattı. Son hakkına çıkmayan Nurcan Taylan toplamda da 208 kilo ile birinciliği kimseye kaptırmadı.


Aynı kiloda yarışan Şaziye Okur, koparmada 78 kilo ile kazandığı dördüncülüğün ardından silkmede büyük başarıya imza attı. Şaziye, ilk hakkında 90, ikinci hakkında 94 ve son hakkında ise 95 kiloyu kaldırarak bronz madalya kazandı. Şaziye toplamda kaldırdığı 173 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu.


Silkmede Nurcan Taylan'ın ardından ikinciliği 96 kiloyla Polonyalı Kaprinska Marzena aldı.


Toplamda ise Nurcan Taylan 208 kilo ile birinci, Polonyalı Kaprinska Marzena 179 kilo ile ikinci, Şaziye Okur ise 173 kiloyla üçüncü oldu.

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