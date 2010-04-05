Nurcan Taylan'dan Avrupa rekoru ve şampiyonluğu

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Nurcan Taylan, koparmada kaldırdığı 90 kilonun ardından silkme de ilk hakkında 108 kiloyu kaldırarak Avrupa şampiyonluğunu garantiledi. İkinci hakkında rekor denemesine gelen Nurcan, 117 kilo olan rekoru kaldırdığı 118 kilo ile kırarken salonda bulunan Türk seyircilere büyük mutluluk yaşattı. Son hakkına çıkmayan Nurcan Taylan toplamda da 208 kilo ile birinciliği kimseye kaptırmadı.Aynı kiloda yarışan Şaziye Okur, koparmada 78 kilo ile kazandığı dördüncülüğün ardından silkmede büyük başarıya imza attı. Şaziye, ilk hakkında 90, ikinci hakkında 94 ve son hakkında ise 95 kiloyu kaldırarak bronz madalya kazandı. Şaziye toplamda kaldırdığı 173 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu.Silkmede Nurcan Taylan'ın ardından ikinciliği 96 kiloyla Polonyalı Kaprinska Marzena aldı.Toplamda ise Nurcan Taylan 208 kilo ile birinci, Polonyalı Kaprinska Marzena 179 kilo ile ikinci, Şaziye Okur ise 173 kiloyla üçüncü oldu.