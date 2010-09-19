Nurcan Taylan üvey evlat mı?

T24 - 12 Dev Adam, Dünya ikinciliği için Başbakan Erdoğan’dan 28 milyonluk ekstra prim alıp, kişi başına 2.1 milyonun sahibi olurken, Dünya Halter Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan Nurcan Taylan sadece 1000 Cumhuriyet altını (414 bin lira) ile ödüllendirilecek.



Dünya Halter Şampiyonası’nda bayanlar 48 kiloda üç altın madalya kazanan Nurcan Taylan’ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ödül yönetmeliğine göre sadece 1000 adet Cumhuriyet altını (yaklaşık 414 bin lira) alacak olması, Basketbol Milli Takımı‘na verilen ödüller ile karşılaştırıldığında “Nurcan’ın suçu ne?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya alan ve normalde 500’er Cumhuriyet altını ile ödüllendirilmesi gereken 12 Dev Adam’a, finallerden bir gün sonra düzenlenen törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 milyonluk ekstra prim verilmesi ve Ahmet Ağaoğlu’nun hediye ettiği evlerle kişi başına ödülün 2.1 milyona ulaşması, diğer amatör sporcuların üvey evlat muamelesi gördüğü şeklinde yorumlanmaya başlandı.



Bilindiği gibi Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda basketbolcular kadar tarihi bir başarıya imza atan ve 100 metre engellide altın madalya kazanan Nevin Yanıt ile 5000 metre şampiyonu Alemitu Bekele ve 10 bin metrenin birincisi Elvan Abeylegesse sadece 500 Cumhuriyet altını ile ödüllendirilmiş ve aradan 1.5 ay geçmesine rağmen hâlâ bu ödüllerini alamamıştı.

Amerikan basını Dünya Şampiyonluğu’na ulaşan milli takımlarına 25’şer bin dolar prim verildiğini yazarken, Türkiye’de 12 Dev Adam’a tanınan ayrıcalık Türkiye’deki diğer branşlarda mücadele eden sporcularda gönül kırgınlığına yol açarken, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, “Bana göre ne verilirse verilsin azdır. Biz ödül veriyoruz, yönetmeliğe göre çok önemli değil. Ama Türkiye’de ilk defa bir takımımız dünyada ikinci oluyor. Gerçekten son derece büyük bir başarıdır. Bunu gazetelerde tartışmak (az aldı, çok aldı, niye aldı) abesle iştigaldir” ifadelerini kullandı.

‘Hak ettiler’



Özak, “500 altın ödülü zaten yönetmelikte var. Diğer ödülü de Sayın Başbakanımızın talimatıyla biz Spor Toto Teşkilatı’ndan verdik. Maalesef bir kaç kişi çıkabiliyor, ’Efendim burada işte Anayasaya aykırılık var, sosyal adalete aykırılık var...’ Bu arkadaşlar bunun fazlasını hak ettiler. Türk milletini mutlu ettiler. Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulundular. O bakımdan bunu konuşmak doğru değil. Aslında bu konuşmalar sporcularımızı ve bizi çok üzüyor. Bunu kapatmak lazım” dedi.





