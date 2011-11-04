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Spor

Nurcan Taylan kadrodan çıkarıldı PARİS (A.A)

04 Kasım 2011 19:05

-Nurcan Taylan kadrodan çıkarıldı PARİS (A.A) - 04.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak olan Dünya Halter Şampiyonası öncesi, sakat olduğunu söyleyen Nurcan Taylan, antrenörlerin yaptığı toplantı sonrası takımdan çıkarıldı. Bayan Milli Takımı Antrenörü Talat Ünlü, yaptığı açıklamada, dün akşam yapılan antrenmandan sonra bu sabahtan itibaren sürekli sakat olduğunu söyleyen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu rekortmen sporcu Nurcan Taylan'ın yarıştırılmamasına karar verdiklerini söyledi. Türk Milli Takımı'nın bayanlar 48 kilodaki en büyük madalya ümidi olan Nurcan Taylan'ın sakatlığı nedeniyle takımdan çıkarıldığı bildirildi.

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