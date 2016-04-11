Nurcan Baysal'ın Cizre yazısına erişim engeli

T24 yazarı Nurcan Baysal'ın Cizre’deki operasyonlar sonrasında özel harekat polislerinin kullandığı evlerin durumuna ilişkin yazdığı yazısına erişim engeli getirildi.
Nurcan Baysal'ın 7 Mart'ta yayımlanan yazısına 29 Mart'ta erişim engeli talep eden Emniyet Genel Müdürlüğü, yazının 'emniyet güçleri aleyhine son derece çirkin iftira ve ithamlara yer verildiği' iddiasında bulundu.
Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimi Ali Ramazan Bilgisiçok aynı gün talebin kabülüne karar vererek, 5651 Sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca yazıya erişim engeli getirdi.