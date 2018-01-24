Nurcan Baysal, serbest bırakıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı çıkan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek üç gün önce gözaltına alınan, T24 yazarlarından Nurcan Baysal bugün (24 Ocak 2017) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Baysal'ın serbest bırakıldığını, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabında duyurdu. Beştaş, söz konusu paylaşımında Baysal'la birlikte çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.

Nurcan Baysal kimdir?

1975 Diyarbakır doğumlu Nurcan Baysal, Diyarbakır Anadolu Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na bağlı olarak Diyarbakır ve çevresinde kalkınma ve yoksulluk konularında projeler yürüttü.

2008-2013 yılları arasında Hüsnü Özyeğin Vakfı’nda kırsal kalkınma program direktörü olarak çalıştı. Diyarbakır’da zorunlu göç, yoksulluk, kalkınma, kadınlar ve Kürt sorunu konusunda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) kurucularından biri olan Nurcan Baysal, Kadın İçin Küresel Fon, Acil Destek Fonu gibi çeşitli uluslararası fon kuruluşları ve vakıfların Ortadoğu danışmanlığını yapıyor. Farklı dergi ve gazetelerde Kürt sorunu, kalkınma ve yoksulluk konularında yazıyor. İletişim’den daha önce O Gün (2014) ve Kürdistan’da Sivil Toplum (Şeyhmus Diken’le birlikte, 2015) kitapları çıktı.

IŞİD tarafından zorla alıkonan kadınları kurtarmak ve onlarla dayanışmak amacıyla 2015 yılında Diyarbakır'da kurulan "Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu"nun üyelerinden biri olan Baysal, 2017 yılında İtalyan Gazeteciler Birliği tarafından ‘cesur kadın gazeteci’ ödülüne layık görüldü.