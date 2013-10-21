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Nuray Mert'ten gazetecilere: Tırstınız!

Gazeteci ve yazar Nuray Mert, 'AKP karşıtları gazetelerden atılıyor, kimsenin umurunda değil. Bu iş nereye gidiyor diyen yok, umrunda olmayanlar da sonradan patır patır gidiyor' dedi

21 Ekim 2013 18:58

 

Gazeteci ve yazar Nuray Mert, basının üstünde büyük bir baskı olduğunu belirterek "Başbakan meydanlardan beni tehdit ediyor ve namert diyor, bir kaç gazeteci buna karşılık bir şeyler söyleyebildi, gerisi tamamen tırstı" dedi.

Essen şehrinde düzenlenen Ruhr Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak davet edilen gazeteci Nuray Mert, " AKP karşıtları gazetelerden atılıyor, kimsenin umurunda değil. Bu iş nereye gidiyor diyen yok, umrunda olmayanlarda sonradan patır patır gidiyor. Büyük bir baskı var. Başbakan meydanlardan beni tehdit ediyor ve namert diyor, bir kaç gazeteci buna karşılık bir şeyler söyleyebildi, gerisi tamamen tırstı. Buna tısarsan, yarın öbür gün de senin başına gelecek. Bu gidiş çok belli, bana sahip çıkma meselesi değil bu" dedi.

Temel Elcivan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Ayça Tolun'un moderatörlüğünü yaptığı toplantıda konuşan ve Türkiye 'deki gelişmeleri değerlendiren Mert, “Aydınlar, demokratlar ve sol libareller neredeyse AKP'ye tam vekalet verdiler ve al bu memleketi bizim adımıza demokratlaştır dediler. Ben 2009 yılında Türkiye'de siyasi gücün bir sivil diktatörlüğe dönüştüğüne dikkat çekmiştim. Tek otoriter düzen askeri değildir, sivil otoriter diye bir şey var, bugünde herkes bunu söylüyor“ diye konuştu.

 

Kürtlerin ayrı bir devlet isteme hakkı vardır

 

Toplantının soru-cevap bölümünde izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Nuray Mert, izleyiciler arasında bulunan ve kendisine Kürtlerle ilgili soru yönelten bir izleyici ile kısa süreli tartışma yaşadı. İzleyicinin sorusunu cevaplayan Mert, "Kürtler büyük bir mücadele vermemiş olsalardı, büyük bedeller ödenmemiş olsaydı, kimsenin Kürtlere herhangi bir hak tanıyacağı filan yoktu. Bunlar, Kürtlere verildi değil, Kürtlerin kendi kazanımları diye söylememiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Velev ki Kürtler, bu mücadelelerinin sonunda kendilerine bir devlet istiyor olsalar, böyle bir haklarının bulunduğunu düşünüyorum. Dünyada hiçbir devlet sonsuza kadar devam edecek diye bir kural yok, bizim bugün bunu istiyorlar yarın başka şeyler isteyecekler deme lüksümüz yok. Binlerce yıldır o topraklarda yaşıyorlar. İyi ki ayrılıkçı bir proje içinde değiller" şeklinde konuştu.

Nuray Mert, bir başka soru karşısında hükümetin getirdiği başörtüsü düzenlemesini de, doğru bulduğunu belirtti.

 

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