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Nuray Mert'ten Ali Bayramoğlu'na: Git kendini daha fazla rezil etmeden!

"Allah kimseyi o duruma düşürmesin, hazin bir durum"

30 Ekim 2015 15:12

Cumhuriyet yazarı Nuray Mert, hakkında “iktidarın tüccar terzisi” dediği Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu’nun “itibarsızlaştırma esnafı” ifadelerini de içeren yazısına yanıt verdi. Bayramoğlu için “Git kendini daha fazla rezil etmeden, demekten başka bir şey diyemiyorum” diyen Mert, ilgili yazıda hatırlatılan Radikal yazarı Cengiz Çandar hakkında yazdığı “Utanmaz adam” başlıklı yazısı için de özür diledi.

Nuray Mert’in Cumhuriyet’te yayımlanan (30 Ekim 2015) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

 

Git kendini daha fazla rezil etmeden!

 


Ali, onu ve kendi gibileri “tüccar terzi” diye tanımlamama sinirlenip, bana dair olduğu intibaı veren bir yazı yazmış, maalesef geç haberim oldu. Eleştiriye cevap vermek anlaşılır bir şey, ama onunki bir hezeyan, bir öfke patlaması, zaman zaman otoportre ve yansıtma hissi uyandıran acaip bir yazı. Bizleri takip edenler onu da, beni de, yazdıklarımızı da, siyasi duruşlarımızın seyrini de biliyor, bu konuda kaygıya düşmem için hiçbir sebep yok. Ali, zamanında ciddi bir demokrat entelektüeldi, sonrası uzun hikâye, insanlık hali. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Hazin bir durum, o nedenle, “Git kendini daha fazla rezil etmeden” demekten başka bir şey diyemiyorum. 

 

Cengiz Çandar’dan özür 

 


Ali de, diğer bazıları da her vesile ile zamanında Cengiz Çandar’a yönelik “UtanmazAdam” başlıklı yazımı dillerine dolamış haldeler. Konuyla hiç alakası yok, ama bu vesile ile Çandar’dan hepinizin önünde tekrar özür dilemek isterim. Çok farklı fikirleri savunduk, hâlâ pek çok konuda ciddi görüş ayrılıklarımız var, ama o başlık, ölçüsüz, yakışıksız bir başlıktı. Beşer şaşar ama hiç içime sinmedi, üç yıl önce bir Kürt konferansında pek çok insanın önünde kendisinden özür diledim, komplekssiz bir insan olduğu için hiç mesele etmedi. Konu budur. Bunun dışında pek çok insana ilişkin eleştirel yazı yazdım, hâlâ yazıyorum, adı geçen isimlerden kimsenin hezeyana kapıldığına şahit olmadım. “Bakın size de neler yazdı” hatırlatmaları acıklı bir bana karşı cephe oluşturma çabasından başka bir anlam taşımıyor. Eminim, sözü edilen isimler de, bu çabaları sadece gülünç buluyordur. 
Nihayet asıl mesele, seçim! Mutlaka oy verelim, demokrasiye sahip çıkalım, bu istibdat rejiminden kurtulmak için demokratik mücadeleye devam edelim.

Ali Bayramoğlu’nun “Çerez” başlığı altında, isim vermeden Nuray Mert hakkında kaleme aldığı yazıyı okumak için tıklayın

Nuray Mert’in Bayramoğlu ve Halil Berktay hakkında yazdığı “İktidarın tüccar terzileri” yazısı için tıklayın

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