Nuray Mert'in Cumhuriyet'teki yazılarına son verildi!

Cumhuriyet gazetesi, Nisan 2015'den itibaren bu yana haftada iki gün yazan Nuray Mert'in yazılarına son verdi.

Karar Nuray Mert'e Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç tarafından iletildi. T24'e konuşan Nuray Mert, Erinç'in karara gerekçe olarak Cumhuriyet'in Atatürkçü ve laik yayın politikasını gösterdiğini ifade etti.

Nuray Mert, "Orhan Erinç, kararın Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu yönetici arkadaşlarımızın bilgisi dahilinde verildiğini söyledi. Beni Cumhuriyet'e davet eden Akın Atalay'dı. Cumhuriyet'in Kemalist çizgisini bildiğim için davet karşısında çok titiz davrandım ancak Akın Atalay, gazetenin dar vizyonunu genişletmek için böyle bir davette bulunduğunu söyledi. Devletin baskısıyla hapiste olan arkadaşlarım mahalle baskısıyla beni gönderdilerse buna kişisel olarak da çok üzülürüm" dedi.

Öte yandan Nuray Mert, veda yazısı yazmayacağını belirtti. Cumhuriyet davalarının ardından Nuray Mert'in evrim teorisi ve müftülere nikah yetkisine ilişkin yazıları büyük tartışma yaratmış, başta Orhan Bursalı olmak üzere Cumhuriyet gazetesindeki birçok yazar Nuray Mert'e tepki göstermişti.

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