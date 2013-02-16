Nuray Mert: PKK bir terör örgütü değildir

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından 'Şanlıurfa Siyaset Akademisi'ne konuşmacı olarak katılan gazeteci Nuray Mert, "PKK bir terör örgütü değil. Bunu böyle düşündüğümüz sürece bu iş çözülmeyecek" dedi.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 'Yol haritası' ve barış sürecinde İmralı'ya kimin gideceği konusunda konuşan BDP'li Emine Ayna ise asıl önemli olanın o masada nelerin konuşulacağı olduğunu söyledi.

aksam.com.tr'de yer alan habere göre, BDP Şanlıurfa teşkilatı tarafından 'Kürt sorununda Demokratik çözüm arayışı ve Ortadoğu Barışı' paneli düzenledi. Bir düğün salonunda düzenlenen panele BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, gazeteci Nuray Mert, İhsan Eliaçık konuşmacı olarak katıldı. BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ile BDP Şanlıurfa İl Başkanı Halit Yıldıztekin ile çok sayıda partilinin izlediği panelde ilk konuşmayı yapan Nuray Mert, PKK'nın terör örgütü olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu salonda mutlaka sivil polisler vardır: Bu polisler de bizi dinlesin. Onlar da bu memleketin vatandaşıdır. Biz mevcut yasalara göre suç olan bir şeyi yapıyoruz. Ben de burada suç işlemeye devam ediyorum. PKK bir terör örgütü değil, bunu böyle düşündüğümüz sürece bu iş çözülmeyecektir. Bunu iktidarın da böyle düşünmesi lazımdır. Devletler kendilerine baş kaldıranları 'Terör' diye tanımlar. Ama bu tanımlamanın kimseye hayrı yoktur."

Abdullah Öcalan'ın yol haritası ve İmralı'ya gidecek olanların hakkında konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ise, Ortadoğu'da oynanan oyunlar nedeniyle varlığını savunduğu 'Kürdistan'ın 4 parçaya ayrıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu an Ortadoğu'da karmaşık bir siyaset yürütülüyor. Bir yandan ulus devleti gelişiyor, diğer yandan Arap ulusu çeşit çeşit devletlere ayrılıyor. Bunlar birbirleriyle düşman haline getiriliyor. Ortadoğu'da oynanan oyunlar yüzünden Kürdistan 4 parçaya ayrılıyor. Dört ayrı ulus devletin egemenliğine veriliyor."

Ayna, BDP heyetinin İmralı'da yapacağı görüşmeye ilişkin olarakta adaya kimin gideceği değil, o masada nelerin konuşulacağının önemli olduğunu söyledi. Panelde söz alan gazeteci İhsan Eliaçık ise Kürt sorunu ile din İslam konusununda önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Bizim gibi ülkelerde dini aydınlamalar olmadan, diğer alanlarda bir ilerleme kaydetmek yüzeysel kalacaktır" diye konuştu