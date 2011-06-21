Nuray Mert: Medyada iktidar baskısı var

T24 - AKP'nin üzerindeki baskıyı artırdığı fısıltılarının ardından muhalif programlarda manidar biçimde düzenlemeye giden NTV, bu kez de Erdoğan'ın polemiğe girdiği Nuray Mert'in de fahri unsuru olduğu 'Basın Odası’ programını yayından kaldırdı. Mert, "Hangi yayın kuruluşu iktidar baskısı karşısında direnebilir ki" dedi.



Gazeteci yazar Nuray Mert'in de haftalık gündem değerlendirmesi yaptığı NTV’deki Basın Odası programı 'erken yaz tatili' gerekçesiyle kaldırılıldı. Birgün gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mert, Banu Güven’in programının başına ne geldiyse Basın Odası programının da başına geldiğini belirtti. Kendisine belirtilen nedenin ‘erken yaz tatili’ olduğunu ifade eden Mert, kendisinin ise gerçekte yayın kuruluşlarına, medyaya müdahale olduğunu düşündüğünü açıkladı. Basın Odası’nın yayından kaldırılmasının Nuray Mert ya da NTV'nin problemi olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen muhalif yazar, tüm tartışma programlarının başına aşağı yukarı aynı şey geldiğini belirterek, gerçeklerin kamuoyunda tartışılmasından birilerinin rahatsız olduğunu anlattı. Mert, bu nedenle de tartışma programlarının zamanından önce tatile çıktıklarını düşündüğünü ifade etti. Yaşanan sürecin otosansür olup olmadığıyla ilgili tartışmalara da açıklık getiren Nuray Mert, “Hangi yayın kuruluşu iktidar baskısı karşısında direnebilir ki?” sorusuyla yanıt verdi. Nuray Mert sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Genel olarak sansür, otosansür, baskı bu dönemde bu süreçte kendini gösteriyor. Ben bunu böyle değerlendiriyorum, çoğu kişi de böyle değerlendiriyordur. Elbette bunu böyle değerlendirmeyenler de vardır. Medyada çalışanların çoğu aslında yaşanan durumun farkında, ama gelecek kaygısı, işsiz kalma kaygısı olanlar, geçimini burada yaptığı işle sağlamak zorunda olan insanlar var. Bu nedenle ses çıkarmamak, meslek dayanışmasından uzak kalmak utancıyla kalıyor insanlar.”



AKP'yi eleştiren yazılarıyla bilinen Nuray Mert, son olarak Erdoğan'ın bir seçim mitinginde kendisine "Mert midir, namert midir bilemem!" diye yüklenmesiyle gündeme gelmişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, Nuray Mert katıldığı programda iktidara yakın fikirleriyle bilinen Nazlı Ilıcak'ın da eleştirilerine hedef olmuştu.





NTV'DE MUHALİF KIYIMI MI VAR?



12 Haziran seçimleri sürecinde Can Dündar’ın Nuray Mert’i konuk etmek istemesi ve NTV yönetiminin buna karşı çıkmasının ardından Can Dündar, NTV ‘den istifa etmişti. Banu Güven’in, Artı programı yine ‘erken yaz tatili’ gerekçesiyle yayından kaldırılan bir diğer program. En son Ruşen Çakır yönetiminde olan Basın Odası’nda moderatör Sedat Ergin, Nuray Mert’e ‘helalleşme’ çağrısını sormuş, Mert ise Erdoğan’ın kendisinin kırdığını yine kendisinin helalleşmek istediğini belirterek ancak kendisinden özür dilenmesi durumunda helalleşebileceğini söylemişti. Mert’in konuşmalarından sonra Basın Odası’nın yayından kaldırılması dikkat çekmişti.



