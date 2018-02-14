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Nuray Hafiftaş'ın 50 kedisi ve 10 köpeği kimsesiz kaldı

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş bugün hayatını kaybetti

14 Şubat 2018 18:57

Karaciğerine sıçrayan kanser nedeniyle bugün tedavi gördüğü  hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın Çatalca'daki çiftliğinde birlikte yaşadığı 50 kedisi ve 10 köpeği kimsesiz kaldı.

Hayvanseverliği bilinen Nuray Hafiftaş yaklaşık 10 yıl önce Çatalca’da bir çiftlikte onlarca kedisi ve köpeğiyle yaşamaya başlamıştı. Hafiftaş,  konsere gittiği şehirde bakıma muhtaç  kedi ve köpekleri sahipleniyordu.

Son dönemde 50 kedi ve 10 köpekle birlikte yaşayan sanatçı, Kumburgaz’da verdiği bir konser sırasında beslediği hayvanlara mama vermeyi unuttuğunu fark edip hayranlarından özür dileyerek apar topar mekanı terk etmişti. Nuray Hafiftaş “Eyvah evdeki yavrularımın yemeklerini vermeyi unuttum. Üç kuruş para kazanacağım diye onların bir tek kılına zarar gelsin istemem. Tüm sevenlerimden özür diliyorum. Hemen gidip kedi ve köpeklerimin yemeklerini vermeliyim yoksa açlıktan ölür hayvanlar.” açıklamasında bulunmuştu.

 

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