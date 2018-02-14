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Nuray Hafiftaş devlet töreniyle uğurlanacak

Hafitaş, bir süredir kanser tedavisi görüyordu

14 Şubat 2018 16:35

Geçen temmuzda geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Türk Halk Müziği SanatçısI Nuray Hafiftaş, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Nuray Hafiftaş, yarın ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenaze talimatı

Nuray Hafiftaş'ın yakın dostu sanatçı Müşerref Akay, ünlü sanatçının devlet töreniyle uğurlanacağını açıkladı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Akay;  "Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak" dedi.

Nuray Hafiftaş kimdir?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu. 

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