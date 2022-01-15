Nuray Babacan: Meclis, TikTok’çulara ev sahipliği yapacak

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, “Dijital dünyanın boyutlarını anlamaya, bu alanda atılacak adımlara ilişkin öneriler oluşturmaya çalışan TBMM, kapılarını bu alanın ünlülerine açıyor. Yasaklamak yerine sağlıklı, güvenli ve özgür bir dijital alan yaratmayı amaçlamak gerektiği söylenedursun, Meclis TikTok’çulara ev sahipliği yapacak” dedi.

Geçen hafta Facebook ve Google temsilcileriyle toplantı yapan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun 21 Ocak tarihinde de TikTok temsilcilerini ağırlayacağını ifade eden Babacan, şunları aktardı:

“Bir de Netflix buluşması olacak, siyasiler, bu mecraları ve yapılarını anlamaya çalışacak”

“İşte bu popüler mecranın temsilcileri, Meclis’e kendilerine tanıtıp, ne yapmaya çalıştıklarını anlatacaklar. Arkasından yine en az o kadar popüler Twitter temsilcileri ağırlanacak. Ancak maalesef onlarla bir türlü tarih kararlaştırılamadı. Bir de Netflix buluşması olacak. Siyasiler, bu mecraları ve yapılarını anlamaya çalışacak.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’ın deyimiyle “bir nevi dijital diploması” yürütülecek. Ön yargılı bazı siyasilere bu alanların sınırlandırılması değil, doğru kullanılarak dünyaya açılan yararlı birer kapıya dönüşebileceği anlatılacak.

Bunlar bir yana, komisyon raporu gerçek bakış açısı konusunda asıl fikri verecek.”

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