Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Muğla'da dün gece 01.00’da Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servisi’ne gelen modacı Nur Yerlitaş'ın tedavisi devam ediyor.

Dahiliye uzmanı Dr. Türkan Tanyel’in yaptığı ilk tetkikler sonrasında pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Özbek tarafından tedavi altına alındı.

Bugün hastaneden yapılan yazılı açıklamada; pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş’ın acil servisten normal hasta katına alınarak tedavisine başlandığı ve birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi.