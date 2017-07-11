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Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi

11 Temmuz 2017 16:29

Muğla'da dün gece 01.00’da Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servisi’ne gelen modacı Nur Yerlitaş'ın tedavisi devam ediyor.

Dahiliye uzmanı Dr. Türkan Tanyel’in yaptığı ilk tetkikler sonrasında pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Özbek tarafından tedavi altına alındı.

Bugün hastaneden yapılan yazılı açıklamada; pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş’ın acil servisten normal hasta katına alınarak tedavisine başlandığı ve birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi.

 

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NurYerlitaşHastaneMuğlaBodrumZatürre

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