2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar tekvando 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar, bronz madalya kazandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da yapılan tekvando müsabakalarında, kadınlar 67 kiloda Nur Tatar ile Tayvanlı sporcu Chia-Chia Chuang, bronz madalya mücadelesinde karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk rauntta 3-0 geriye düşen milli tekvandocu, son raunttaki etkili mücadelesiyle maçı 7-3 kazandı ve bronz madalyayı boynuna taktı.

Nur Tatar, ilk turda Avustralyalı Carmen Marton'u 11-1, çeyrek finalde ise Türk asıllı Alman tekvandocu Rabia Güleç'i 5-1 yenmiş, yarı finalde ise Fransız Haby Niare'ye altın vuruşla 4-0 mağlup olmuştu.

Milli sporcu, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya elde etmişti.