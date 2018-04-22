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Spor

Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

Ay-yıldızlı tekvandocular, final müsabakası kotasının yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda önemli puanlar topladı

22 Nisan 2018 19:26

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarının üçüncü ve son gününde Nur Tatar Askari, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Elemelerde ilk 3'e giren sporcular, yıl sonunda yapılacak final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Nur Tatar Askari, elemelerin son gününde kadınlar 67 kiloda ikinci oldu. Gümüş madalya kazanan Nur, ayrıca finallere kota aldı.

Erkekler 80 kiloda mücadele eden Yunus Sarı ise elendi ve turnuvaya veda etti.

WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarında Türk sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Milli sporculardan Hakan Reçber altın, Nur Tatar Askari, Nafia Kuş ve Hatice Kübra İlgün gümüş, Rukiye Yıldırım ise bronz madalya aldı.

Ay-yıldızlı tekvandocular, final müsabakası kotasının yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda önemli puanlar topladı.

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