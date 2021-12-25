Nur Sürer'den 'Deniz Poyraz' davasına çağrı: Bu cinayet Kürt kimliğine karşı yapılmış politik bir saldırıdır

Oyuncu Nur Sürer, HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın önümüzdeki hafta görülecek davası için çağrı yaptı. Sürer, "Bu cinayet Kürt kimliğine karşı yapılmış politik bir saldırıdır" dedi.

Sürer, "Deniz Poyraz'ın katilinin yargılandığı davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Sürer'in açıklaması şöyle:

"Deniz Poyraz cinayeti siyasi bir katliamdır"

"Demokrasi mücadelesinde çok genç yaşta kaybettiğimiz Deniz Poyraz'ın katilinin yargılandığı davanın takipçisiyiz. Bu cinayet Kürt kimliğine karşı yapılmış politik bir saldırıdır. Deniz Poyraz cinayeti siyasi bir katliamdır."

HDP İzmir İl Binası’na 17 Haziran’da Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ve parti çalışanı Deniz Poyraz’ın katledilmesiyle ilgili dava, 29 Aralık’ta İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.