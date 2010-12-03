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'Numaralı kask'ı polisler de istedi

İçişleri Bakanlığı'nın pilot uygulamasını başlatıp sonra geri çektiği 'numaralı kask' uygulaması polisler tarafından istendi.

03 Aralık 2010 02:00

T24- İçişleri Bakanlığı'nın pilot uygulamasını başlatıp sonra geri çektiği 'numaralı kask' uygulaması, bu kez mağdurlarca değil, sanık polislar tarafından istendi.

İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesinde yayımlanan haberine göre, Beyoğlu’nda, 1 Mayıs 2009’da Naciye Kaplan ve Öztürk Aladağ’ın Tarlabaşı’ndaki Alhatun Sokak’ta ve götürüldükleri Beyoğlu Emniyeti’nde darp edilip kayıt dışı gözaltına alınmaları ile ilgili davanın ilk duruşmasında, sanık Komiser Yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı, olay yerinde ‘robokopların’ görevli olduğunu, kask taktıkları için saptanamadıklarını belirtip “Kasklarda numara olmasını ben de çok istiyorum” dedi.

Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki işkence davasının dünkü duruşmasına 6 sanıktan 4’ü katıldı. Polis Ayhan Baştürk, gün boyu Taksim’de olduğunu, Ayhan Aktaş ise gösterileri pencereden izlediğini iddia edip suçlamayı reddetti. Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Özsavaş ise o dönem Çevik Kuvvet Şube Müdürü olduğunu ve zor kullanma emri vermediğini söyledi. Komiser Yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı da Kaplan’ı gözaltına götürürken çekilen fotoğrafı, “Yardım amaçlı koluna girmiştim” diye açıkladı.

Mağdurlar Naciye Kaplan ve Öztürk Aladağ, Aktaş ve Baştürk’ün dayak atanlar arasında olduğunu, Alhatun Sokak’taki ilk dayağın ardından bir bakkalın önünde Damgacı tarafından tartaklandığını savundu. Bunun üzerine Damgacı, Alhatun Sokak’a hiç girmediğini belirtip, “Kimin darp ettiğini görseydim söylerdim. Kasklarda numara olmasını ben de çok istiyorum. Keşke tespit edilebilselerdi” dedi. Duruşma 17 Şubat 2011’e ertelendi.

İçişleri Bakanlığı, işkenceci polislerin tespiti için numaralı kaskın pilot uygulamasını Ağustos 2008’de başlatmış, fakat daha sonra uygulama rafa kaldırılmıştı.

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