Numara taşırken rekor kırdık

BTK Başkanı Tayfun Acarer, 5 ayda 2 milyon 711 bin kişinin numarasını taşıdığını belirterek, “Numara taşınabilirliğinde dünya rekoru kırıyoruz. Bu konuda bazı sıkıntılar var, onları çözeceğiz” dedi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, 5 ayda 2 milyon 711 bin cep telefonu kullanıcısının numaralarını taşıdığını belirterek, numara taşınabilirlikte dünya rekoru kırıldığını söyledi. Acarer, Sapanca'da düzenlenen 3. Telekomünikasyon Zirvesi'ndeki konuşmasında, sektörün Türkiye'de lokomotif sektörlerden biri olduğunu ifade etti. Sektörün ciddi ekonomik potansiyele sahip ve ciddi ölçüde istihdam sağlayan bir sektör olduğunu kaydeden Acarer, “Tam rekabetin sürdüğü bir sektör. Artık mobil ve sabit ayrımı ortadan kalkmaya ve her şey içiçe geçmeye başladı. İç içe geçme nedeniyle sorunlar daha da artacak. Sadece mobil ve sabit yakınsaması değil, içerik ve bilişim konusu da iç içe girecek” şeklinde konuştu.



Beş ayda bu noktaya geldik



Geçen yılın son çeyreğinde sektörü yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandığını dile getiren Tayfun Acarer, “Numara taşınabilirliğinde dünya rekoru kırıyoruz. Bugün elime geçen sonuca göre 5 ayda 2 milyon 711 bin kişi numarasını taşıdı. Bir günde 25 bin civarı artış var. 5 ayda bu noktaya geldik. Numara taşınabilirliği konusunda da bazı sıkıntılar var. Sıkıntılar ancak yaşayarak görülüyor. Ortak akılla bu sorunları çözeceğiz. Numara taşınabilirliği dünyada benzeri olmayan bir hale geldi” ifadelerine yer verdi.



Şehir içi görüşmeler rekabete açılabilir



Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, şehir içi telefo görüşmelerinin rekabete açılmasının önünde engel bulunmadığını belirterek, "BTK'dan beklenen, yeni sabit hat işletmeciliğinin önünün açılmasını sağlamak ve yeni işletmecileri rekabet oluşana kadar korumak. Türkiye'de sabit telefon trafiği düşüyor. Bu gidişi değiştirmek, sabit hat pazarının rekabete açılmasıyla mümkündür" dedi.

