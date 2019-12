”Numancia maçı tekrarlanmayacak”

FC Barcelona'nın Sevilla'dan bu sezon transfer ettiği orta saha oyuncusu Seydou Keita, taraftarlarına Numancia maçında yapılan hataların tekrarlanmayacağının sözünü verirken, takımın da her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.





Barcelona daha ligin ilk haftası olmasına rağmen, Numancia karşısında aldığı mağlubiyet yüzünden diken üstünde. Özellikle yeni teknik adam Pep Guardiola en çok eleştirilen isim. Fakat takımın savaşçı orta saha oyuncusu Seydou Keita, takımın her gün gelişim gösterdiğini ve yakında her şeyin rayına oturacağını söyledi.



Marca'ya konuşan Keita, bir mağlubiyet yüzünden takımı sorgulamanın haksızlığını belirterek, “Sezon çok uzun bir maraton, ve final haftalarında biz formumuzun tepe noktasında olacağız” dedi.



Numancia maçında iyi oynayamadıklarını dile getiren Keita, “Önemli olan aynı hataları tekrarlamamak” şeklinde konuştu.