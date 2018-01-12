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Spor

Numan Kurtulmuş'tan Fenerbahçe ziyareti

Takım kaptanı Volkan Demirel, Bakan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti

12 Ocak 2018 15:32

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri teknik ve idari heyet ile futbolcular otelin girişinde karşıladı. 

Teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.

Takım kaptanı Volkan Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.

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Numan KurtulmuşFenerbahçeziyaret

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