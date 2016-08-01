Numan Kurtulmuş'tan "Diyanet Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmalı" diyen Mehmet Görmez'e: Şık değil

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, “Yeniden yapılanma kapsamında Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması sürecinde, Diyanet İşleri Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmalı” açıklamasıyla ilgili olarak "Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakanlığa bağlıdır. Bürokratların bu şekilde açıklama yapmaları şık değil" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

TSK ile yapılan tasarrufların hiçbiri şahıslarla ilgili değildir. İstihbaratın yeniden organizasyonu da şahıslarla ilgili değildir. Vahim bir süreçle karşı karşıya kaldık. Hiçbir zaman kişiler üzerinden hesap düşünmeyiz. Darbeler 200 senelik bir mesele. Öyle bir sistem kurmalıyız ki kimse darbe yapamasın. Öyle bir istihbarat kuralım ki, en teferruatlı bilgilere sahip olsun, bu istihbaratı devleti için kullansın. İsimlerle ilgili değildir. Bununla ilgili çalışmalar KHK'lar ile yürürlüğe konulur. İstihbarat birimlerinin yeniden yapılandırılması gündemde.

Geçmiş dönemde çok ciddi iddialar ortaya çıktı. 40 yıllık bir hazırlık. Soru çalışmlar, adam yerleştirmişler, adamların önünü kesmişler, bilgi almışlar. Kozmik Oda'daki bilgiler nerede, faili meçhullerin arkasında neler vardır? Kapak açıldı. Kapak açıldıktan sonra üzerimize düşen ne varsa ortaya çıkarılacak. Bu millet geçmişinin şüphesiyle geleceğe yürüyemez. FETÖ veya benzeri örgütlenmenin çeteleşmesinin önlenmesi için devletin millete açık hale getirilmesini sağlamalıyız.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakanlığa bağlıdır. Bürokratların bu şekilde açıklama yapmaları şık değil.

(Diyenet İşleri Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması talebi) Diyanet İşleri Başkanlığı Başbakanlığa bağlıdır. Bunun değişmesiyle ilgili bir çalışmamız yok. Bürokratların bu şekilde açıklama yapmaları şık değil.