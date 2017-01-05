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Numan Kurtulmuş'a hakaretten 2 kişi tutuklandı

Düzce'de sosyal medyadan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

05 Ocak 2017 20:36

Düzce'de sosyal medya üzerinden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan İ.B. ve T.B'nin adreslerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bazı dokümanlara el konulduğu arama sonrasında, İ.B. ve T.B. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.

 

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