Numan Kurtulmuş: 2018 yılı 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacaktır

Enver ALAS-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm sektörü açısından 2018\'e çok büyük bir motivasyonla girdiklerini ve ilk beş ayda tüm yılların rekorunun kırıldığını söyledi. Kurtulmuş, \"ilk beş ayda 11,5 milyon turist, Türkiye\'ye geldi. Biz yeniden 2018\'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarıya doğru revize etmek durumunda kaldık. Bütün katıldığımız uluslararası turizm fuarlarındaki erken rezervasyonlar ile sonradan gerçekleşen rezervasyonlar gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı, Allah\'ın izniyle sektörün başarısıyla 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacaktır\" dedi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)\'nin Beşiktaş\'taki genel merkezinde düzenlenen \'Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı. Başta TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya olmak üzere, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, toplantının basına açık bölümünde konuştu.

Turizm sektörüne ilişkin bilgileri paylaşan Kurtulmuş, sektörün çok güzel bir dönemden geçtiğini söyledi. 2015 ve 2016\'nın Türkiye\'den kaynaklanmayan, Avrupa\'daki gelişmelerle ve Suriye krizinin ortaya çıkardığı birçok sorunlar kapsamında turizmin kayıp yıllar olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, 2017\'de hızlı bir toparlanmayla turizm sektörünün geri döndüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, \"Türkiye dünya piyasalarında yeniden rekabetçi özelliklerini kazandı. 2017\'de hepimizi mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı. 32 milyon turist ve 26,5 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik\" dedi.

\"2018 YILI, 40 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK BİR SEVİYEYE ÇIKACAK\"

Geçen sene yapılan \'Turizm Şurası\'nın sektör için tam anlamıyla bir dönem noktası olduğunu aktaran Numan Kurtulmuş, 2018 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

\"2018\'e çok büyük bir motivasyonla girdik. İlk beş ayda tüm yılların rekorlarını kırdık. 11,5 milyon turist Türkiye\'ye geldi. Biz yeniden 2018\'in başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarıya doğru revize etmek durumunda kaldık. Bütün katıldığımız uluslararası turizm fuarlarındaki erken rezervasyonlar ile sonradan gerçekleşen rezervasyonlar gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı, Allah\'ın izniyle sektörün başarısıyla 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacaktır. Ayrıca 2017 yılının bizim için değerli olan bir başka işareti de kişi başına düşen turizm gelirinde yukarıya doğru hareketliliktir. 2018\'in de aynı şekilde olacağını görüyoruz. Temel hedefimiz olan 2023\'te aşağı yukarı kişi başı bin dolar seviyesine ulaşabileceğimizi görüyoruz.\"

\"2023 HEDEFİMİZİ REVİZE EDECEĞİZ: 60 MİLYON TURİST VE 60 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİR\"

Bakan Kurtulmuş, turizm sektöründe çeşitlendirmeyi ve özellikle üst gelir gruplarını çekecek, \'kongre turizmi\', \'inanç turizmi\', \'sağlık turizmi\' gibi alanlardaki etkinliklerin artırılacağına işaret etti. \"2023 hedefimizi de aynen 2018 hedefimiz gibi yukarıya doğru revize edeceğiz\" diyen Kurtulmuş, \"2023 için 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefini, 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri seviyesine artıracağımızı ümit ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"HER BİR TURİSTE YAPTIĞIMIZ HİZMET ASLINDA İHRACAT OLARAK GÖRÜLMELİDİR\"

Kurtulmuş, \"Turizm sektöründeki bu canlılık, sadece Türkiye üzerindeki olumsuz algı operasyonlarının bertaraf edilmesi bakımından önemli değil, aynı zamanda Türkiye\'nin en temel ekonomik problemlerinden biri olan cari açığın giderilmesi bakımından da önemlidir. Turizm sektörünün ekonomimizi güçlendirici bir özelliği var. Neredeyse yüzde 100 yerli olan özelliğiyle her bir turiste yaptığımız hizmet aslında ihracat olarak görülmelidir. Cari açığı da tek başına giderebilecek bir seviyeye ulaşma potansiyeli taşıyor. Sektörün bütün bileşenleri, bir ekip ruhu içerisinde \'Türkiye\'yi daha nasıl ileriye götürebiliriz\' diye üzerine yoğunlaşması lazım\" şeklinde konuştu.

BİR YILLIK BAKANLIK DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşık bir yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirildiğini hatırlatan Bakan Kurtulmuş, bu sürede yaptığı çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin geleneksel pazarlarla kendini ayakta tutamayacağını yeni pazarlara kendini açması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, \"Tabii ki geleneksel pazarların varlığı ve güçlü olması bizim için önemlidir. İlk 5 ayda Rus, Alman ve Avrupalı turistlerin Türkiye\'yi yeniden bir merkez olarak görmeye başladığını gösteriyor. Bu çok güzel ama bunun yanında yeni pazarlara ulaşmamız önemliydi. Özellikle Uzak Doğu Asya başta olmak üzere çok önemli ve hayati adımlar attık. Sektör de bu konuda hemfikir oldu. Hint turizminden Çinlilere, Japonlara, Güney Korelilere kadar yeni bir alanı Türkiye turizminin stratejik pazarları olarak gördüğümüzü ifade ettik. Bu bir yıl içinde iki kez Çin\'e gittim. Oradaki Türkiye yılı tanıtma programlarında çok üst düzeyden başlayarak gayet güzel bir Türkiye algısının, Çinli turistlerin ilgisinin başladığını gördük. Önümüzdeki yıl da Japonya\'da Türkiye yılı olacak. Japonya\'dan da Türkiye\'ye çok ciddi bir ilginin olacağını biliyoruz. Rusya ile ilişkilerimizde de çok ciddi adımlar atıyoruz\" dedi.

3. HAVALİMANININ TURİZME KATKISI

Numan Kurtulmuş, konuşmasında İstanbul Yeni Havalimanı\'nın 29 Ekim\'de hizmete girmesiyle turizm sektörüne çok önemli katkıları olacağını da sözlerine ekledi. TÜRSAB ile yapılacak ortak bir çalışmayla, Yeni Havalimanı\'nın Türkiye\'nin turizmine ne gibi katkılar sağlanabileceğine yönelik çalışma başlatacaklarını aktaran Kurtulmuş, \"Türkiye yeni dönemde yeni yönetim modeliyle birlikte bütün bu alanların hepsinde çok daha etkin, çok daha hızlı karar alabilen ve güçlü yürüyebilen bir ülke olacak. Bu yeni dönemdeki çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. TÜRSAB\'ın yeni yönetiminin bu konuda çok başarılı olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bakan Kurtulmuş\'a günün anısını bir plaket takdim etti. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşti.

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