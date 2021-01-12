Numan Kurtulmuş’tan Kılıçdaroğlu’na: Yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor

AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini kullanan ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bugünkü açıklamalarının ardından sert bir dille yanıt verdi. Kurtulmuş, “Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği konuşmasında ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi nedeniyle hakkında 1 milyon liralık dava açan Erdoğan’ı hedef alarak, “Bir ülkenin cumhurbaşkanı şehitler için verilen paraya çöker mi; ona bir paralık dava açıyorum çünkü ederi o!” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN – Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin cumhurbaşkanı şehitler için verilen paraya çöker mi; ona bir paralık dava açıyorum çünkü ederi o!

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Numan Kurtulmuş’tan yanıt geldi. Kurtulmuş, kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan şunları kaydetti:

“Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini en yüksek mertebede koruyan Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyen bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikâyet ettiğini, onlardan aman dilediğini de çok iyi biliyoruz.

Cümle alemin nasıl CHP genel başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.”