Numan Kurtulmuş: Sabrımızı sınamasınlar

T24 - SP İstanbul İl Başkanlığı’nın verdiği iftar yemeğinde Erbakan yanlıları, Genel Başkan Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi. Otomobili yumruklanan Kurtulmuş, güçlükle salondan çıkarıldı. Otel çıkışında kısa bir açıklama yapan Kurtulmuş, "Kim ne yaparsa yapsın ben ve arkadaşlarım başından beri sürdürdüğümüz kararlı tutumu sürdüreceğiz ve asla üslubumuz ve tarzımızı bize yakışır üslubun dışına çıkarmayacağız. Sabrımızı deniyorlar. Biz de sabrımızı sonuna kadar koruyacağız” dedi.









Saadet Partisi(SP) İl Başkanlığı’nın Yeşilköy Wow Otel’de düzenlediği ve Genel Başkan Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile katıldığı iftar yemeğinde kavga çıktı. İftar öncesi yaklaşık 50 kişilik grup, akşam saatlerinde Kurtulmuş’u protesto etmek amacıyla otelin önünde toplandı. İftar için otele gelenlere Milli Görüşü’ün lideri Necmettin Erbakan’ın, Ankara’daki il başkanları iftarında yaptığı konuşmadaki, “Kurtulmuş meşruiyetini kaybetmiştir” sözünün yeraldığı broşürleri dağıtan grup, “Hocaya sadakat şerefimizdir, Numan istifa, Hoca’yı satanı biz de satarız” diye sloganlar attı.



Aracını yumrukladılar

Sayıları yaklaşık 250’ye ulaşan grup, itfardan 10 dakika önce eşi ile otele gelen Kurtulmuş’a ‘kırmızı kart’ları gösterdikten sonra aracını tekmeleyerek camları yumrukladı. Kurtulmuş ve eşi, polisin geniş güvenlik önlemi altında salona alınabildi. İki grup arasında kalan ve darp edilen gazeteciler, tepki göstererek salonu terk etti. Bu sırada otelin önünde sayıları 500’e ulaşan grup arasındaki 200 kişi önlem alınmasına rağmen salona girmeyi başarınca tansiyon yeniden yükseldi.

Protestocu grup ile onlara karşı çıkan grup arasında Kurtulmuş’un gözleri önünde sert tartışma sonrası kavga başladı. Çatal, bıçak ve tuzluklar havada uçuştu.

‘Sınamasınlar’

Protestocular masa ve sandalyeleri devirince, Kurtulmuş iftardan ayrılma kararı aldı. Polis, çevresinde adeta etten duvar oluşturduğu Kurtulmuş ile eşini salondan kaçırdı. Taşkınlık yapan kişilere biber gazıyla müdahalede bulunuldu.

Kavgaya karışanlar otel dışına çıkarıldı. Protestoyu gerçekleştiren gruptakiler SP İl Gençlik Kolları üyesi olduklarını söylediler.

Kalabalık dağıldıktan sonra otelden çıkan Kurtulmuş, şunları söyledi: “Maalesef çok güzel başlayan bir iftar, 10 kişinin provokasyonu ile tatsız bir şekle dönüştü. Kim ne yaparsa yapsın ben ve arkadaşlarım başından beri sürdürdüğümüz kararlı tutumu sürdüreceğiz ve asla üslubumuz ve tarzımızı bize yakışır üslubun dışına çıkarmayacağız. Sabrımızı deniyorlar. Biz de sabrımızı sonuna kadar koruyacağız.”

