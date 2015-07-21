Bölgedeki bakan: Patlamanın gerçekleştiği yer korunaklıydı, olay ilginç!

Suruç katliamı sonrası bölgeye giden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Olay ilginçtir. Suruç Belediyesi Amara Kültür Merkezi korunaklı bir yer. Böyle bir bombalamanın olması üzücüdür" dedi. Numan Kurtulmuş, "Şu andaki tam rakam 31 ölü var. Hastanelerde 32 yaralımız var. Bunların 3'ü Urfa dışındaki hastanelerde tedavi görüyor" dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Çok elim bir hadiseyle karşı karşıyayız. Zamanlaması itibariyle kayda değer dikkat çekici bir olaydır. Bu olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Şu an hastanelerde tedavi gören 32 yaralımız var. Şu ana kadar 5 cenaze ailelerine teslim edildi. Diğer cenazelerde kimlik bilgileri kesnleştikçe ailelere teslim edilecek. Olay ilginçtir. Suruç Belediyesi Amara Kültür Merkezi korunaklı bir yer. Böyle bir bombalamanın olması üzücüdür. Ortaya çıkacak en ufak bir ipucunu arkadaşlarımız takip ediyor. İnşallah bu olayın arkasında ne varsa aydınlatılacaktır. Uzman kadroyla araştırmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ortak acısıdır bu saldırı. Terörün dini, diyaneti olmaz. Terörist insanlık düşmanıdır. Bu terörist gruplara karşı bütün halkımız el ele vererek karşı durmalı. Hepimiz teröre karşı ortak tavır sergilemeliyiz. Detaylar orrtaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Bazı çevrelerin algı yönetimi yapmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye'nin terör örgütlerine el altından destek verdiği yorumlarını duyuyoruz. Bunlar iftira ve son derece yanlıştır. Bunlar Urfa'ya yapılmış haksızlıktır. DAEŞ'in ne kadar tehlikeli terör örgütü olduğunu en başından itibaren Türkiye dile getirmiş ve tedbirlerini almıiştır. Bu saldırı IŞİD tarafından yapılmışsa bunun muhatabı tüm Türkiye'dir."

Soru & cevap

Canlı bombanın kimliği tespit edildi mi?

Şu anda büyük şüpheler var. Bilgiler üst üste geliyor. İnşallah bilgiler olgunlaştığı takdirde kamuoyu ile paylaşacağız. En ufak ihitimaller araştırılıyor.

Şu anda ölü ve yaralı sayısı tam olarak nedir?

Şu andaki tam rakam 31 ölü var. Hastanelerde 32 yaralımız var. Bunların 3'ü Urfa dışındaki hastanelerde tedavi görüyor.