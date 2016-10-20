Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Musul bizim Misak-ı Milli sınırlarımızın içinde olan bir yerdir. Bunu söylerken birileri yanlış anlamasın kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama oldubittiyle de Musul'un bir kan gölü haline gelmesine rıza göstermeyiz" dedi.



Kurtulmuş, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 önemli açılışı yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, başından beri hem Burdur'a hem de Gölhisar'a ellerinden gelen katkıyı vermeye çalıştıklarını söyledi.



‘Soruyu doğru sormak gerekiyor, asıl büyük resmi görmek gerekiyor'

‘Musul ile ilgili son günlerde çok şey konuşulduğunu' belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Soruyu doğru sormak gerekiyor, asıl büyük resmi görmek gerekiyor. Oyun açıktır. Bir asır evvel Osmanlı cihan devletini bölerek Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın galipleri bu bölgede bir düzen kurdular. Bu düzenin adı, Sykes-Picot'tur. Yapay sınırlar çizdiler, sınırlar yapay sınırlardır, hiçbir sınırın diğerinden bir farkı yoktur. 100 sene evvel sınırlarla bu coğrafyayı böldüler şimdi istiyorlar ki zihinlerini ve gönüllerini bölsünler bu bölge halkının."



‘Temizliyoruz derken yanına Haşdi Şabi'yi ya da PKK/PYD'yi getirmeyin'



Musul'un çok kolay, bir kalemde silip atabilecekleri ve gözden çıkaracakları bir alan olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Musul bizim Misak-ı Milli sınırlarımızın içinde olan bir yerdir. Bunu söylerken birileri yanlış anlamasın kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama oldu bittiyle de Musul'un bir kan gölü haline gelmesine rıza göstermeyiz. Musul'da asırlardır yaşayan Türkmenler, Araplar, Ezidiler, Kürtler diğer unsurlar var. Bunlar hep beraber kıyamete kadar birlikte yaşamaya devam edecek. Şimdi Musul'da DEAŞ'ı temizliyoruz derken yanına Haşdi Şabi'yi ya da PKK/PYD'yi getirmeyin. Bölge halkı da kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın" diye konuştu.