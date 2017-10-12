Numan Kurtulmuş: Milli kültürel bağımsızlık yoksa ekonomik ve teknolojik bağımsızlık da olmaz

Merve Dundar-Ömer Hasar / İstanbul, 12 Ekim, (DHA)- İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen “Milli Kültürün Gelişmesinde Eğitimin Rolü” başlıklı konferansa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, \"Milli kültürel bağımsızlığı olmayan bir ülkenin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı da olmaz\" dedi.

Üniversitenin Halkalı Yerleşkesinde gerçekleşen konferansta, öğrencilere mili kültürün dünü ve bugünü hakkında bilgi veren Bakan Kurtulmuş, bu yolda gençlere düşen rollere ve milli kültürün önemine değindi. Milli kültürel bağımsızlığı olmayan ülkelerin ekonomik ve teknolojik açıdan da bağımsız olmasının mümkün olmayacağını dile getiren Kurtulmuş, \"Bugün dünyada petrol zengini olan birçok ülke var. Ama bu ülkeler zihin dünyaları itibariyle bağımsız olmadıkları, kendi medeniyetlerinin kökleri üzerinde yükselmeye karar verip bu niyetle, azimle çalışmadıkları için o zenginliklerinin hiçbir faydası yok. Ne teknoloji üretebiliyorlar ne de ekonomide kendilerine ilişkin bir mesafe katedebiliyorlar\" dedi.

\"MEDENİYETLERİ TAHAYYÜL VE TASAVVUR KAVRAMLARI SOMUTA İNDİRGER\"

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin şehirler üzerinden oluştuğunu söyleyen Kurtulmuş, \"Medeniyeti somut hale indirgeyen şeyler ise tahayyül (hayal) ve tasavvurdur. Toplumun, insanlar arasındaki ilişkinin hayali öncelikle zihinde başlar. Bizim iki asırlık serüvenimizin acı tarafı budur. Bu memleketin yönetici sınıfı, aydınları hayal dünyasında bu ülkeye, medeniyete ait hayallerin dışında maalesef yabancı bir takım şeyleri hayal ettiler. İnsanlar hayal dünyalarının zenginliklerine ve çeşitliliklerine göre bu hayal ettiklerini surete dönüştürürler, buna da tasavvur denir. Medeniyet, tahayyül ve tasavvurun toplamından ibarettir. İnsanlar hayal etmedikleri şeyleri surete dönüştüremezler. Şehirler, binalar, hat sanatları, heykeller, şiirler ve o medeniyetin hayal dünyasına ait ne varsa işte bunlar insanların hayal dünyasından çıkan sonuçlardır. Tarihe baktığımız zaman medeniyetlerden geriye kalan şehirler, hanlar, hamamlar, yollar, kervansaraylar bunlar sadece fiziki yapılardan ibaret olan kısımdır. Ama medeniyetlerden esas geriye kalan insanların düşünce dünyaları ve dünyaların tarihe kazınmış olan söylemleridir. Bu çerçevede insanlar aslında fikirler üzerinden toplumların, medeniyetlerin oluşmasına vesile oluyor ve tarih boyunca büyük insanlar üzerinden medeniyetler bize aksedilmiş oluyor\" diye konuştu.

\"MEDENİYETİMİZİN İRFAN MEKTEBİNİ YENİDEN CANLANDIRMALIYIZ\"

Kurtulmuş konuşmasını, \"Bizim zihniyet dünyamızın, medeniyetimizin irfan mektebini yeniden canlandırması lazım. İnsanlık tarihinin en fazla bilgi üretilen dönemindeyiz. Ama bu bilginin bizim irfan mektebimiz çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve zihinlerimizin de bu şekilde yoğrularak dünyanın problemlerine çözümler üretebilmemiz gerekiyor. İşte bizim 200 yıllık derin uyanışımızdan sonra siz gençlerden beklediğimiz budur\" diyerek noktaladı.

(FOTOĞRAFLI)