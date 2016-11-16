Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu endişelenmesin, başkanlık sistemi millet istemezse gelmez

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak "Biz başından itibaren 'Parlamentoya bu konu geldiğinde 367'yi aşsak bile yine de bunu sandığa götürürüz, millete sorarız' demiştik. 330-367 arası olursa zaten anayasa gereği sandığa gidecektir. Referandumla halka sorulacaktır. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hiç endişelenmesin. Millete rağmen hiçbir şey, bu memlekette bundan sonra olmaz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Kurtulmuş, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir restoranda, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştuğu toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kurtulmuş, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık sistemiyle ilgili değerlendirmelerini hatırlatması üzerine, Türkiye'de başkanlık sistemi tartışmaların yeni olmadığını, 1970'lerden beri bu konunun tartışıldığını söyledi.

Son dönemlerde Türkiye'nin yeni anayasal reform ihtiyacı çerçevesinde başkanlık sisteminin tekrar gündeme geldiğini aktaran Kurtulmuş, "Başkanlık sistemi, bir fantezi olsun diye konuşulan bir konu değildir. Yıllardır başkanlık sisteminin konuşulması, yürütmenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından gündeme gelen bir konudur. Son dönemde de başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalar bu çerçevede gündeme gelmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, başkanlık sistemi tartışmalarında yürütme, yasama ve yargı arasındaki güçler ayrılığı prensibine de dikkat edilerek, kuvvetlendirilmiş bir yürütme, yasama ve yargı sistemini kontrol etme amacı taşındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar olurken, bizim baştan beri söylediğimiz şey, cumhurun ihtiyacı olduğu için böyle bir sisteme Türkiye'nin geçmesi gerekir. Nihayetinde buna da karar verecek olan cumhurun, halkın kendisidir. Dolayısıyla sandıktan kaçmanın, korkmanın, sandığı ertelemenin anlamı yoktur. Millet adına yapılacak bir değişikliktir. Tabii ki bu kararı millet verecektir. Biz başından itibaren 'Parlamentoya bu konu geldiğinde 367'yi aşsak bile yine de bunu sandığa götürürüz, millete sorarız' demiştik. 330-367 arası olursa zaten anayasa gereği sandığa gidecektir. Referandumla halka sorulacaktır. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, hiç endişelenmesin. Millete rağmen hiçbir şey, bu memlekette bundan sonra olmaz. Belki eski dönemlerde millete rağmen bazı şeyler oldu bu ülkede. O devirler geride kaldı, köprünün altından çok sular aktı."

Milletin istemediği hiçbir şeyin bundan sonra olmayacağının altını çizen Numan Kurtulmuş, "Söz sahibi de karar sahibi de bizatihi milletin kendisidir. Cumhur, cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemi istiyorsa cumhurun dediği olacaktır. Bundan da kimse endişe etmesin. Cumhuru kenarda bırakarak, kale almadan hiçkimse bir değişiklik yapamaz." dedi.