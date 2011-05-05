Numan Kurtulmuş: Halk, liderlerin kavgasından sıkıldı

T24- HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Bu millet doğruya doğru diyen, özü sözü bir olan ve çözüm üreten bir siyaset istiyordu, onun için HAS Parti kuruldu'' dedi.

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep’te partililere hitaben yaptığı konuşmada, partisinin çok kısa zamanda Türkiye'nin her yerinde örgütlenmesini tamamladığını söyledi.

Türkiye'nin her tarafında seçime katıldıklarına dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

''Bu kadar hızlı bir örgütlenme, Türkiye'de bir ilktir. Rahmetli Adnan Menderes'in DP'sinden bu yana, Türkiye'de ilk sefer bir parti, bu kadar kısa bir süre içerisinde hem kuruluyor hem binalarını hazırlıyor, hem teşkilatlanmasını yapıyor hem tanıtımını yapıyor, hem halkla ilişkilerini gerçekleştiriyor hem seçime katılıyor."

"Bu mücadelemizde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Esas marifet bizde değil, halkın kendisindedir."

'Halk, liderlerin kavgasından sıkıldı'

"Halk, kavgadan, küfürleşmeden, kutuplaşmadan, birbirine hakaret etmekten bıkmış ve usanmış. Mahalle kabadayısı üslubuyla konuşmaktan, siyaset yapmaktan yorulmuştur. Birisinin, 'siz gösteri yapıyorsanız ben 10 bin kişiyi toplarım demesinden, ötekinin de 'ben de bozkurtlarımı toplar gelirim' demesinden bunalmıştır."

"Bu millet, doğruya doğru diyen, özü sözü bir olan ve çözüm üreten bir siyaset istiyordu, onun için HAS Parti kuruldu, hayırlı uğurlu olsun.''

'Türkiye kamplaşmadan çok çekti'

Türkiye'nin kamplaşmadan çok çektiğini dile getiren Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

''Sağcılar bu tarafa, solcular bu tarafa denilmesinden çok çektik. Dindarlar bu tarafa, laikler bu tarafa denilmesinden çok çektik. Aleviler şuraya, Sünniler buraya denilmesinden çok çektik."

"Türkler bu tarafa, Kürtler şu tarafa denilmesinden çok çektik. Yıllardır bu ülkenin sorunlarını çözmeyenler, insanlara kimlikler üzerinden siyaset yaptılar. Sen sağcısın şurada dur, dediler, üzerine kapıyı kapattılar."

“Sen solcusun, dediler, üzerine kapıyı kapattılar. Toplumları böldüler. Daha dün denebilecek dönemde çok büyük olaylar oldu. Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta çok büyük olaylar oldu. 12 Eylül dönemi öncesinde 7 bin genç insan öldürüldü, toprağın altına girdi.”

"Bu ülke kurtarılmış bölgeler haline getirildi. Hala eski Türkiye'nin eski siyasetine devam ediyorlar. Bu soğuk savaşın siyasetidir. Artık kimlikler üzerinden siyaset yapma devri sona ermiştir."

'Türkiye'nin yeni bir siyaset sesine ihtiyacı var'

Türkiye'nin, temiz siyasete ve halkın iktidarına ihtiyacı olduğuna belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

''Türkiye'de yıllarca siyaset, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmanın aracı olarak kullanıldı. Egemenler, ağalar, beyler, Türkiye'nin nimetlerinden istifade edenler, iktidarlardan istifade ederek kendi güçlerini artırdılar."

"Bizim Mehmetlere de nöbetler düştü. Bizim Mehmet'in de nerede nöbet tuttuğu, nerede ne şekilde mağdur edildiği hiç belli değil. Toplumun büyük kesimi bu şekilde mağdur edildi."

"Büyük balıklar küçük balıkları hep yuta geldi. İşte bugünkü iktidar da fakir fukarayı iktidara taşıyoruz diye milletten oy aldı ama hiçbir şey fark etmedi."

"Bunlar da yıllarca bu ülkeyi IMF'nin programıyla idare ettiler. Bunlar da hala Türkiye'yi dünyanın egemenlerinin, küresel kapitalizmin buyruklarıyla yönetiyorlar. Yine bizim Mehmetlere nöbet düşüyor.''

Kurtulmuş daha sonra, HAS Parti Gaziantep İl binasının açılışını yaptı, milletvekili adaylarını tanıttı ve parti binasını gezdi.