Numan Kurtulmuş Erbakan'ın evinde

T24 - Saadet Partisi'nde (SP) sürpriz görüşme dün gece gerçekleşti. SP Lideri Numan Kurtulmuş, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan ile dün gündüz yapması beklenen görüşmeyi, teravih namazının ardından gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte, Erbakan'ın konutuna geldi. Saat 21.45'te başlayan görüşme 01.00'e kadar 3 saat 15 dakika sürdü. Akşam gazetesinde yer alan habere göre;







Zirvenin ardından açıklama yapan SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Erbakan'la kendisine yönelik protestolarla ilgili görüştüklerini belirterek, 'Sayın Erbakan da, bu konudan fevkalade rahatsız olduğunu ve bu işlerin, yapılan provokasyonların son derece yanlış olduğunu dile getirdi' dedi. Kurtulmuş, 'Yeni bir kongre var mı?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



Erbakan'ın konuklarına güllaç ikram ettiği öğrenildi. Olaylı SP kongresinin ardından, partide gerginlik başlamıştı. Son dönemde Kurtulmuş'un kendilerini 'Erbakancılar' olarak adlandıran grup tarafından katıldığı iftarlarda protesto edilmesinin yarattığı rahatsızlık üzerine gerçekleşen görüşme, 'uzlaşı zemini aranıyor' yorumlarına neden oldu.

