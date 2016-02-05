Numan Kurtulmuş: Cizre ve Sur'da tecrübeli teröristler kaldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cizre ve Sur'da süren operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Artık son kadroların kaldığını güvenlik kuvvetlerimiz ifade ediyor. Muhtemelen şu anda orada kalanlar daha tecrübeli diyebileceğimiz terörist kadrolar" dedi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde operasyon ne zaman biter, onun tarihini vermek mümkün değil. Ama hem Cizre'de hem Sur'da çember darala darala belli bir noktaya geldi.

Artık son kadroların kaldığını güvenlik kuvvetlerimiz ifade ediyor. Muhtemelen şu anda orada kalanlar daha tecrübeli diyebileceğimiz terörist kadrolar. Onun için son derece dikkatli, son derece titiz bir çalışma sürdürülüyor. En kısa zamanda da biter."