T24 LogoT24 Logo
Gündem

Numan Kurtulmuş: Cizre ve Sur'da tecrübeli teröristler kaldı

Herhangi bir şekilde operasyon ne zaman biter, onun tarihini vermek mümkün değil

05 Şubat 2016 21:49

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cizre ve Sur'da süren operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Artık son kadroların kaldığını güvenlik kuvvetlerimiz ifade ediyor. Muhtemelen şu anda orada kalanlar daha tecrübeli diyebileceğimiz terörist kadrolar" dedi.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde operasyon ne zaman biter, onun tarihini vermek mümkün değil. Ama hem Cizre'de hem Sur'da çember darala darala belli bir noktaya geldi.

Artık son kadroların kaldığını güvenlik kuvvetlerimiz ifade ediyor. Muhtemelen şu anda orada kalanlar daha tecrübeli diyebileceğimiz terörist kadrolar. Onun için son derece dikkatli, son derece titiz bir çalışma sürdürülüyor. En kısa zamanda da biter."

ETİKETLER

numan kurtulmuşhülkümet sözcüsütecrübeli teröristkaldıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24