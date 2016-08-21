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Numan Kurtulmuş: Bu bir ikinci İstiklal Savaşı'dır

Kurtulmuş, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi

21 Ağustos 2016 20:55

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Gaziantep’in kardeşliğin, dayanışmanın ve istiklalin şehri olduğunu belirterek hain, menfur, vahşi saldırıyı lanetlediğini bildirdi. Kurtulmuş, saldırıya ilişkin, “Hepimiz şunu bilmeli ve unutmamalıyız ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi bu bir ikinci İstiklal Savaşı’dır” ifadesini kullandı.

Saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar dileyen Kurtulmuş’un Twitter mesajları şöyle:

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GaziantepTerör saldırısıNuman Kurtulmuşİkinci İstiklal Savaşı
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