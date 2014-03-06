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Numan Kurtulmuş: Bedelli askerlik için sistemin değişmesi gerek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlik için sistemin değişmesi gerektiğini söyledi

06 Mart 2014 10:30

AKParti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Haber Türk televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bedelli askerliğe de değinen Kurtulmuş,sistemin değişmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Çok fazla bedelli askerlik bekleyen var. Milli Savunma Bakanlığı'nın şu anda bu konuyla ilgili bir çalışması yok. Ancak siyaset kamuoyundaki talepleri de değerlendirmek durumundadır. Seçime kadar herhangi bir yasanın olması mümkün değil."

17 Aralık operasyonu ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş, "Bu son olaylarda, kamuoyunun 3 konuda ciddi bir fikir beyan ettiğini görüyoruz. Yaklaşık yüzde 70'lerde. Birincisi şu: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa, nereye kadar uzanıyorsa devletin milletin parasını haksız yere kim yediyse yakasına yapışmak lazım. Burnundan fitil fitil gelsin. Biz de bu şekilde düşünüyoruz. 17 Aralık operasyonunda da aşağı yukarı yüzde 70'ler seviyesinde. Buna ilişkin ise esas olarak hükümete karşı operasyon. Türkiye 'nin ayağına çelme takma operasyonudur. Hükümeti indirme operasyonudur. Bunu bu şekilde algılıyor. İçeride değil dışarıda tezgahlanan bir operasyon. Halk böyle değerlendiriyor. Yolsuzlukların sonuna kadar gidelim. Kimler haksız yere milletin parasını yemişse, burnundan fitil fitil gelsin. Bunun yasal olarak hesabını soralım" dedi. Kurtulmuş, "Bu memleket nasıl bir asker devleti olamayacaksa, bir polis devleti, yargı, paralel devleti de olmayacak. Milletin egemenliğini paylaşmaya çalışan hiçbir unsura bundan sonra Türkiye müsaade etmeyecek" dedi.

 

'Koca kulak operasyonu'

 

Ses kayıtlarına ilişkin Numan Kurtulmuş, "Kayıtlar her açıdan sıkıntılı. Burada bir takım bilgiler var elde ediliş tarzlarında bir takım yanlışlar var. 'Tele kulak' da değil 'koca kulak' operasyonu binlerce kişi dinlenmiş. Bir korku imparatorluğu oluşturulmaya çalışılıyor. Hiç kimse kimsenin jandarması değildir. Başında onu gözeten birisi değildir. Özel hayatlar deşifre edilemez. Deniz Baykal ve MHP ile ilgili kasetler de ortaya çıktığı zaman böyle bir şey olamaz diye tepki göstermiştik" diye konuştu.

 

'Burnundan fitil fitil gelsin'

 

Yolsuzlukların sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "7 şubat kriziyle düğmeye basıldı. Operasyon ile doğrudan doğruya Başbakanın şahsına ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dönük operasyon. Aynı zamanda Çözüm sürecine müdahale. 7 Şubat'tan beri operasyon zinciri ile Türkiye karşı karşıya. Bu son olaylarda, kamuoyunun 3 konuda ciddi bir fikir beyan ettiğini görüyoruz. Yaklaşık yüzde 70'lerde. Birincisi şu: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa, nereye kadar uzanıyorsa devletin milletin parasını haksız yere kim yediyse yakasına yapışmak lazım. Burnundan fitil fitil gelsin. Biz de bu şekilde düşünüyoruz. 17 Aralık operasyonunda da aşağı yukarı yüzde 70'ler seviyesinde. Buna ilişkin ise esas olarak hükümete karşı operasyon. Türkiye'nin ayağına çelme takma operasyonudur. Hükümeti indirme operasyonudur. Bunu bu şekilde algılıyor. İçeride değil dışarıda tezgahlanan bir operasyon. Halk böyle değerlendiriyor. Yolsuzlukların sonuna kadar gidelim. Kimler haksız yere milletin parasını yemişse, burnundan fitil fitil gelsin. Bunun yasal olarak hesabını soralım" ifadelerine yer verdi.

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