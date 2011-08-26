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Dünya

Nuland'dan Davutoğlu'nun sözlerine destek WASHINGTON (A.A)

26 Ağustos 2011 03:00

-Nuland'dan Davutoğlu'nun sözlerine destek WASHINGTON (A.A) - 25.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde yeni Libya'nın bayrağının dalgalanması gerektiği yönündeki sözleriyle ilgili olarak, "Bunu hepimiz görmek isteriz" dedi.  Nuland'a, günlük basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns ile Bakan Davutoğlu'nun görüşmesinde Suriye konusunun ile alınıp alınmadığını soruldu.  Nuland, Burns'un Suriye konusunda konuşma niyetinin bulunması dışında toplantı konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını ama Suriye'nin, ABD ile Türkiye'nin birlikte yakın çalıştığı bir konu olduğunu söyledi. Bakan Davutoğlu'nun, BM'de yeni Libya'nın bayrağının dalgalanması gerektiği yönündeki sözleri hatırlatılarak, buna katılıp katılmadığı sorulması üzerine Nuland, "Bence, hepimiz bunu görmek isteriz" dedi.  Nuland, "Türkiye ile ABD'nin füze kalkanı projesinde mutabakat sağladığına" yönelik haberlerin sorulması üzerine de bu konudaki görüşmelerin sürdüğü bilgisine sahip olduğunu ve ekiplerinin bu konuda çalışmak üzere hala Türkiye'de bulunduğunu söyledi. Sözcü Nuland, kendilerinin aşamalı uyarlama yaklaşımını güçlü biçimde desteklediklerini hatırlatarak, mümkün olduğunca çok sayıdaki müttefiklerinin bu NATO sistemine katılmada rahat olmalarını istediklerini kaydetti.

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