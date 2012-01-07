-Nuland: Türk tarafıyla İran'a dair istişarelere başladık WASHINGTON (A.A) - 06.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Tahran ziyareti sırasında İran'dan edindiği bilgiler, mesajlar ve öğrendiklerine yönelik Türk tarafıyla istişarelere başladıklarını söyledi. Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soru üzerine, ''Başta İran tarafından gelen, bu ziyaretin (Davutoğlu'nun Tahran ziyareti) sonuçlarıyla ilgili bazı açıklamaları gördük. Türk tarafıyla, Bakan Davutoğlu'nun Tahran'dayken edindiği bilgiler, öğrendikleri ve ne mesajların verildiğine dair istişarelere başladık'' dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin, Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafından kabul edildiğini hatırlatan Nuland, bu görüşmeyle ilgili bir detaya sahip olmadığını ancak ele alınan konulardan birinin, Davutoğlu'nun Tahran ziyareti olduğunu belirtti. Nuland, Türkiye ve ABD'nin İran'ı masaya geri getirme ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlama yönündeki hedefi paylaştığının kuşku götürmediğini ifade ederek, ''Taktikler konusunda her zaman aynı görüşe sahip değiliz ancak stratejik hedef aynı. Bu nedenle, Bakan Davutoğlu'nun ziyareti sırasında neler gördüğü ve gelecekteki adımlara dair ne tür öngörülere sahip olduğu hususunda istişare etmemiz çok önemli'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Geçmişte buradan, Türkiye'nin İran ile ticaretini artırmasının problem teşkil etmediğini söylemiştiniz. Sizce şimdi bu bir sorun mu?'' sorusu üzerine Nuland, ''Türk tarafıyla niyetleri konusunda istişare etmek istedik. Eğer bebek mamasından bahsediyorsak, bu bir sorun değil. Ancak biliyorsunuz, başka konular da olabilir ancak Türkiye ile istişare etmeden önce Türklerin niyetleriyle ilgili bir önyargıda bulunmak istemem'' ifadesini kullandı. Nuland, ''İran Dışişleri Bakanı dün, nükleer programıyla ilgili gelecek tur görüşmeler için en iyi yerin Türkiye olabileceğini söyledi. Bu konuda bir görüşünüz var mı?'' sorusu üzerine de İran'ın, P5+1 ile yeni tur görüşmelere hazır olduğuna dair kendilerine resmi bir bildirimde henüz bulunmadığını dile getirerek, İran'ın nükleer programıyla ilgili önkoşulsuz ve ciddi olarak görüşmelere hazır olması durumunda, yeni bir P5+1 toplantısına hazır olduklarını yineledi.