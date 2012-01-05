Nuland: Topraklarını korumak Türkiye'nin egemenlik hakkı

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türkiye'nin, Suriye sınırıyla ilgili olarak, kendi topraklarını korumaya hakkı olduğunu söyledi.





Nuland, günlük basın toplantısında, bir gazetecinin, ''Türk basınında, Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca füze bataryaları konuşlandırdığına dair haberler çıktığını ve ABD'nin, sınırda tansiyonun artabileceği yönünde bir kaygı taşıyıp taşımadığına'' yönelik sorusunu yanıtladı.





Bu haberleri kendisinin görmediğini belirten Nuland, ''Tabii ki kendi topraklarını korumak Türkiye'nin egemenlik hakkı'' dedi. Nuland, Suriye'den Türkiye'ye yönelik büyük mülteci akışının olduğunu ve daha da büyük akışların olması potansiyelinin bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin bu mültecilere yönelik muazzam cömertlikte misafirperverlik gösterdiğini kaydetti.





