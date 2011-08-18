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Dünya

Nuland: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız WASHINGTON (A.A)

18 Ağustos 2011 00:33

-Nuland: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız WASHINGTON (A.A) - 17.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Hakkari'deki terör saldırısından dolayı "derin üzüntü duyduklarını" belirterek şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Nuland, günlük basın toplantısına Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin açıklama yaparak başladı. Türk askerlerinin saldırı sonucu Hakkari'de şehit olmasından "derin üzüntü" duyduklarını ifade eden Nuland, şehitlerin aile ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi. Nuland, terör örgütü PKK'yı, "On binlerce Türkün ölümüne neden olan bir terör örgütü" şeklinde tanımlayarak PKK ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti. Terörün tüm türleriyle mücadele için Türk hükümeti ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Nuland, "Türk ordusunun PKK'ya yönelik büyük bir operasyon yapacak gibi göründüğü ve bu konudaki görüşlerinin ne olduğu"nun sorulması üzerine, hipotetik konulara girmeyeceğini söyledi. Nuland, ancak ABD olarak Türkiye ile terörle mücadelede yakın işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

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