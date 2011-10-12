-Nuland: NATO müttefiklerini korumak için tasarlandı WASHINGTON (A.A) - 12.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Malatya Kürecik'te kurulacak NATO füze savunma mimarisindeki erken uyarı radarından edinilecek bilginin tüm NATO müttefiklerini korumak için tasarlandığını söyledi. Nuland, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, ''Türkiye'de kurulacak radardan edinilecek istihbaratın İsrail'le paylaşılıp paylaşılmayacağı'' yönündeki bir sorusunu, ''Bu soruyu daha önce yanıtladık ve yanıtımız değişmedi. Bu, Türkiye'nin de katkıda bulunacağı bir NATO sistemi. Türkiye'nin NATO bünyesinde bu rolü üstlenmesinden dolayı minnettarız. Radardan alınacak bilgi, tüm NATO müttefiklerini korumak için tasarlandı'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) göre Türkiye'de 2009 yılından bu yana 1500 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'na göre ise bu sayı 500 civarında. Bu tutuklananların bazıları yerel seçilmiş yetkililer, bazılarıysa parti üyeleri ve bunların çoğu da BDP'li. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?'' şeklindeki bir sorusunu da yanıtlayan Nuland, şunları kaydetti: ''Bu tutuklamaların farkındayız ve dikkatle izliyoruz. Her türlü soruşturma ve davanın ifade özgürlüğünü koruyacak biçimde şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve tüm sanıkların zamanlıca ve uluslararası standartlara uygun olarak adil bir sürece tabi tutulması çağrısında bulunuyoruz'' Nuland, gazetecinin aynı konuyla ilgili bir başka sorusunu yanıtlarken de, ''Tekrarlamam gerekirse, soruşturmalar ve davalar şeffaf şekilde ve zamanlıca ele alınmalı, ki bu, sizin de işaret ettiğiniz gibi, her zaman böyle olmadı'' dedi.