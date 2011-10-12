T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nuland: NATO müttefiklerini korumak için tasarlandı WASHINGTON (A.A)

12 Ekim 2011 03:34

-Nuland: NATO müttefiklerini korumak için tasarlandı WASHINGTON (A.A) - 12.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Malatya Kürecik'te kurulacak NATO füze savunma mimarisindeki erken uyarı radarından edinilecek bilginin tüm NATO müttefiklerini korumak için tasarlandığını söyledi.  Nuland, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, ''Türkiye'de kurulacak radardan edinilecek istihbaratın İsrail'le paylaşılıp paylaşılmayacağı'' yönündeki bir sorusunu, ''Bu soruyu daha önce yanıtladık ve yanıtımız değişmedi. Bu, Türkiye'nin de katkıda bulunacağı bir NATO sistemi. Türkiye'nin NATO bünyesinde bu rolü üstlenmesinden dolayı minnettarız. Radardan alınacak bilgi, tüm NATO müttefiklerini korumak için tasarlandı'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) göre Türkiye'de 2009 yılından bu yana 1500 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'na göre ise bu sayı 500 civarında. Bu tutuklananların bazıları yerel seçilmiş yetkililer, bazılarıysa parti üyeleri ve bunların çoğu da BDP'li. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?'' şeklindeki bir sorusunu da yanıtlayan Nuland, şunları kaydetti: ''Bu tutuklamaların farkındayız ve dikkatle izliyoruz. Her türlü soruşturma ve davanın ifade özgürlüğünü koruyacak biçimde şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve tüm sanıkların zamanlıca ve uluslararası standartlara uygun olarak adil bir sürece tabi tutulması çağrısında bulunuyoruz'' Nuland, gazetecinin aynı konuyla ilgili bir başka sorusunu yanıtlarken de, ''Tekrarlamam gerekirse, soruşturmalar ve davalar şeffaf şekilde ve zamanlıca ele alınmalı, ki bu, sizin de işaret ettiğiniz gibi, her zaman böyle olmadı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24