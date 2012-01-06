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Dünya

Nuland: ''Dava sürecini dikkatle izliyoruz'' WASHINGTON (A.A)

06 Ocak 2012 10:25

-Nuland: ''Dava sürecini dikkatle izliyoruz'' WASHINGTON (A.A) - 06.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Türkiye'deki tutuklu gazetecilere yönelik dava sürecini dikkatle izlediklerini ve Türkiye'de basın özgürlüğüne dair "güçlü kaygılarını Türk hükümetine açıkça dile getirmeye devam ettiklerini" söyledi. Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Türkiye'yi ziyareti sırasında ülkesinin basın özgürlüğü konusundaki duruşunu Türk hükümeti nezdinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Sözcü Nuland, ''Dolayısıyla bu süreci (dava sürecini) dikkatle izliyoruz ve Türkiye'de basın özgürlüğüne dair güçlü kaygılarımızı Türk hükümetine açıkça dile getirmeye devam ediyoruz'' diye konuştu. ''Bu davaların sürüyor olmasının, Dışişleri Bakanı Clinton'ın uyarılarının duymazdan gelindiğini gösterdiğine ilişkin bir kaygınız var mı?'' şeklindeki bir soru üzerine Nuland, ''Bu davanın, uluslararası standartlarla, uluslararası insan haklarıyla tutarlı bir biçimde ilerleyip ilerlemediğini görmemiz gerekiyor. Bir yargıda bulunurken temel alacağımız standart bu'' ifadesini kullandı.

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