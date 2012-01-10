-Nuland, Burns'ün ziyaret sebebini açıkladı WASHINGTON (A.A) - 09.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, ABD ve Türkiye'nin İran konusunda aynı stratejik amaçları paylaştıklarını tekrar teyit ederek, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns'ün Türkiye'deki görüşmelerinde İran petrolüne uluslararası bağımlılığın azaltılması konusunu da görüştüğünü söyledi. Nuland, günlük basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin soruları da yanıtladı. Bir gazetecinin ''Türkiye'nin İran'a yönelik yaptırımlara muhalefet sergilediğini'' ifade ederek, ''ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Burns'ün Türkiye'deki görüşmelerinde bu konunun gündeme gelip gelmediğine'' yönelik sorusu üzerine Nuland, gazetecinin söylediği sözlere katılmadığını belirterek, İran'daki durumla ilgili aylardır Türk hükümetiyle tüm düzeylerde yakın temasta olduklarını söyledi. Nuland, Türkiye ve ABD'nin, İran'ı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve nükleer enerji programına açıklık getirmesi yolunda aynı stratejik amaçları paylaştıklarını kaydetti. Türk tarafının bu hususu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ve bazı kıdemli Kongre üyelerinin Türk yetkililerle görüşmelerinde tekrar teyit ettiğini dile getiren Nuland, Burns'ün de Türk yetkililerle diğer üzerinde çalıştıkları birçok konu gibi İran konusunu da görüşmekte olduğunu bildirdi. Nuland, şunları kaydetti: ''Stratejik perspektiften bakıldığında, Türkiye ile aynı amaçları paylaştığımıza inanıyoruz. Türkiye, yaptırımları uygulamaya devam etmek için neler yapabileceğini çok sıkı araştırıyor. Ama bu ülkeler komşular ve Türkiye'de sivil tarafta devam eden başka ticaret unsurları da var. Fakat önemli olan, bizim, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için baskıların nasıl maksimum hale getirilebileceği noktasında yakın istişare içinde kalmamız ve yürütmekte olduğumuz bu yoğun istişare serisi de bunun bir parçası.'' Nuland, bir soru üzerine, ''Burns'ün Ankara'yı ziyaretinin nedenlerinin biri de Türk hükümetiyle yeni yaptırım yasası, bunun etkileri ve İran petrolüne uluslararası bağımlılığın azaltılmasına yönelik amacın başarılabilmesinde nasıl birlikte çalışabileceğimizi görüşmek. Çünkü İran petrolünün uluslararası alımını azaltabilirsek, bunun İran'ı kıstırmaya devam edeceğine inanıyoruz'' dedi. Nuland, 5+1 (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ile Almanya) ülkeleriyle İran arasındaki görüşmelere yönelik bir soru üzerine, İran ile görüşmeye her zaman açık olduklarını defalarca söylediklerini hatırlattı. İran'ın görüşmelere başlamayı istediğini belirttiğini, ama henüz 5+1 ülkelerinin teklifine yazılı bir yanıt vermediğini anımsatan Nuland, ''İran tarafından ciddiyet bekliyoruz'' dedi.