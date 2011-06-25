-NULAND: BU PLANLARDAN KAYGI DUYUYORUZ WASHINGTON (A.A) - 24.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, "yakın gelecekte bazı Avrupa limanlarından Gazze'ye yeni bir filo gönderme planlarından kaygı duyduklarını ve bunların, yolcularının güvenliğini riske atan, sorumsuzca ve provokatif hareketler olduğunu" söyledi. Nuland, yaptığı açıklamada, "bazı grupların, geçen yılki olayın birinci yıldönümü dolayısıyla, yakın gelecekte bazı Avrupa limanlarından Gazze'ye yeni bir filo gönderme planlarından kaygı duyduklarını" belirtti. "İsrail'in Gazze'ye yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan grupların bu hareketlerinin, yolcularının güvenliğini riske atan, sorumsuzca ve provokatif hareketler olduğunu" savunan Nuland, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için kurulu ve etkili mekanizmaların var olduğunu, örneğin, insani yardımların İsrail'in Aşdod Limanı'na gönderilip, burada gerekli aramalardan geçtikten sonra Gazze'ye ulaştırılabileceğini kaydetti. Sözcü Nuland, "Gazze halkına bu tür yardımlar sağlamak isteyenleri, filo planları gibi eylemlere katılmak yerine, bu mekanizmaları kullanmaları" çağrısı yaptı. -HAMAS VE YARDIMA HAPİS YA DA PARA CEZASI- Nuland, açıklamasında "İsrail ve Mısır'ın son dönemde, Gazze'deki terörist gruplara gönderilmek istenen gelişmiş ordu sistemleri, silahlar ve mühimmat ele geçirdiği, Gazze'den İsrailli sivillere karşı periyodik aralıklarla roket ve topçu saldırıları düzenlendiği ve bunun yasadışı silah kaçakçılığı sorununu gözler önüne serdiği" ifadelerini kullandı. Sözcü Nuland, bu tür malzemelerin yakalanmasının, Gazze'ye gönderilen tüm kargoların uygun aramadan geçirilmesinin İsrail'in güvenliği açısından taşıdığı hayati önemi ortaya koyduğunu kaydetti. ABD'nin Gazze'deki koşullardan kaygı duymaya devam ettiğini, ancak insani durumun son 1 yıl içinde önemli ölçüde geliştiğini belirten Nuland, ABD'nin, Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için İsrail, Filistin yönetimi, donörler ve uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Hamas konusuna da değinen Nuland, açıklamasında, "Hamas'ı da şiddetten vazgeçerek, İsrail'in varolma hakkını tanıyarak ve geçmişteki anlaşmaları kabul ederek yapıcı bir rol oynamaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi. Nuland, "Hamas gibi yabancı bir terör örgütüne ya da böyle bir örgütün yararına malzeme desteği veya diğer kaynaklar gönderilmesinin, böyle bir girişimde bulunulmasının, Amerikan medeni ve ceza kanunlarını ihlali olduğu ve para ile hapis cezalarına yol açabileceği" ifadesini kullandı. -TÜRKİYE-İSRAİL- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın toplantısında da bir soru üzerine, "geçen yılki çok tehlikeli durumun tekrarlanmasını istemediklerini" söyledi. Nuland, Gazze'deki insani duruma yardım etmek isteyenlerin uygun kanalları kullanmalarından yana olduklarını ifade etti. Bir soru üzerine, "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde ılımlaşma gördüklerini" belirten Nuland, "bu çabanın devam etmesini istediklerini" kaydetti.