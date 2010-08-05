-NÜKLEERE ÜNİVERSİTE ŞARTI TRABZON (A.A) - 05.08.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için Güney Koreli KEPCO şirketi temsilcileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, ''Uluslararası yatırımcıya nükleer santralle alakalı bir üniversite kurmasını da teklif ediyoruz'' dedi. Bir dizi temas ve açılışlar için Trabzon'da bulunan Yıldız, Güney Koreli KEPCO şirketi temsilcileriyle Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için geçen hafta Ankara'da biraraya gelerek görüştüklerini bildirdi. Bakan Yıldız, ''Önümüzdeki hafta tekrar biraraya geleceğiz. Bu ayın sonuna kadar mutlaka bir mutabakat noktası yakalamamız lazım. 4-5 tane temel konumuz var. Bir kısmında henüz anlaşmış değiliz. Sonunda da anlaşamayabiliriz'' dedi. Akdeniz ve Karadeniz'de birer tane nükleer santral kurulmasının enerjide güç dağılımı açısından dengeli bir uygulama olacağı kanaatinde olduğunu söyleyen Yıldız, Güney Koreli yetkililerin de uzlaşma konusunda bir gayretlerinin bulunduğuna inandığını kaydetti. Nükleer teknolojinin öğrenilmesi bakımından üniversitenin şart olduğunu kaydeden Yıldız, Türkiye'de halen Hacettepe Üniversitesi'nde Nükleer Mühendislik ve Nükleer Fizik konularında lisans programı, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi'nde ise lisansüstü eğitim programları bulunduğunu ve bu üniversitelerin Türkiye'ye çok önemli katkı yaptıklarını, ancak bunların yeterli olmadığını vurguladı. Yıldız, ''İki nükleer santral kurarsak, bu eğitim programlarının yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir insan kaynağı ile bunları yapacağız. Bu nedenle uluslararası yatırımcıya nükleer santralle alakalı bir üniversite kurmasını teklif ediyoruz'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Rus tarafına da bunu teklif edecek misiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine Bakan Yıldız, ''Bir nevi şart oluşturacağız'' yanıtını verdi. Yıldız, Türkiye'nin makro büyüklüklerini etkileyecek bir enerji yatırımı yapmak istemediklerini de belirterek, nükleer santralde kamu payını en fazla yüzde 25 öngördüklerini söyledi. -DAĞITIM İHALELERİ- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, konuyla ilgili bir soru üzerine, elektrik dağıtım ihalelerinin başarılı geçeceğini düşündüğünü ve ihaleler ile enerji sektöründe liberizasyon konusunda önemli bir adım daha atılmış olacağını bildirdi. Kömür sahalarının özel sektöre devredilmesine sıcak baktıklarını ifade eden Yıldız, bu konuyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Rüzgar enerjisinde devlet alım garanti miktarının yatırımcıyı memnun edip etmediği yönündeki soru üzerine Yıldız, rüzgarda 5.5 avro/sent olan kamu alım fiyatını değiştirmeyi düşünmedikleri söyledi. Yıldız, ''Vatandaşımın uygun fiyata elektrik kullanacağı, işletmecinin de kar sağlayacağı bir rakamda maksimizasyonu düşündüğümüz için 5.5 avro/sent rakamı uygun. Bu rakamdan teklif vermeyi düşünen pek çok firma var'' şeklinde konuştu. -''KLİMA KULLANIMI ARTTI''- Yıldız, bir gazetecinin sıcak havalar nedeniyle klima kullanımının arttığını belirterek, bunun elektrik arzında bir sıkıntıya neden olup olmayacağı sorusuna karşılık, sıcak hava nedeniyle özellikle güney bölgelerinde klima kullanımının arttığını ve bunun da 2500 MW civarında bir tesir yaptığını tespit ettiklerini fakat Türkiye'de herhangi bir enerji kesintisinin söz konusu olmadığını kaydetti. Yıldız, ''ElektrikTe arz güvenliği konusunda herhangi bir tedirginliğimiz yok'' dedi. Bakan Yıldız, sıcak havalarda klima kullanılabileceğini fakat kaçak elektrik kullanımını kesinlikle tasvip etmediklerini ifade ederek, ''Kaçak kullanmayla alakalı hem devlet hakkı hem kul hakkı var. Klimalarınızı kullanın ama elektriğinizi kaçak kullanmayın'' diye konuştu.