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Dünya

NÜKLEER DENEMELER YAPILAN ADA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE SAO PAULO (A.A)

01 Ağustos 2010 22:39

-NÜKLEER DENEMELER YAPILAN ADA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE SAO PAULO (A.A) - 01.08.2010 - UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine, Büyük Okyanus'ta bulunan ve 1940'lı ve 1950'li yıllarda nükleer patlama denemeleri yapılan bir mercan adası da eklendi.  BM Bilim Kültür ve Eğitimi Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan açıklamada, Büyük Okyanus'taki Marshal Adaları'nda bulunan Bikini mercan adasının, listeye eklenen yeni yerler arasında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ''nükleer denemelerin, mercan adasında ciddi derecede jeolojik ve çevresel sonuçlara yol açtığı'' belirtildi. Bu denemelerin, nükleer çağın başlangıcının sembolü olduğu da ifade edildi.  Yaklaşık 900 alanın dahil olduğu listeye, Bikini mercan adası dışında 6 yer daha eklendi. Bunlar Suudi Arabistan'da Turaif bölgesi, Avusturalya'da bazı eski caza kampları, Hintistan'daki Jantar Mantar astronomik gözlemevi,  İran'da Ardabil'de bir türbe ve Tebriz'in tarihi çarşısı, Güney Kore'de Hahoe ve Yangdong adlı tarihi köyler.

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