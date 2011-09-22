Nükleerden vazgeçmenin faturası 750 milyar Euro

T24 - Fransız Atom Enerjisi Komiserliği (CEA), Fransa'ya oranla nükleer enerjiye üç kat daha az bağımlı olan Almanya'da nükleerden vazgeçmenin maliyetinin en az 250 milyar Euro olarak hesaplandığını, bu hesap Fransa örneğine uyarlandığında faturanın 750 milyar Euro'nun üzerinde çıkacağını bildirdi.



Fransa'nın 2003 yılında 23 milyar Euro olan enerji ithalatı bütçesinin bu yıl sonunda 60 milyar Euro olarak öngörüldüğünü hatırlatan CEA yetkilileri, nükleerden vazgeçilmesi halinde enerji ithalatı bütçesinde patlama yaşanacağını söylüyorlar.



Dünyanın en büyük nükleer enerji üretim şirketlerinden Areva tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise Fransa'da nükleer enerjiden vazgeçilmesi halinde 410 bin kişinin işinden olacağını, 450 şirketin batacağını ve 12 milyar Euro'dan fazla katma değer kaybı olacağını gösterdi.



Bu yıl Mart ayında Japonya'da yaşanan nükleer felaketin ardından Fransız toplumunda nükleer enerjiye karşı tepkiler yükselişe geçmiş durumda. Almanya, İsviçre ve İtalya gibi komşu ülkelerin kademeli olarak nükleerden vazgeçme kararı almış olmalarından da etkilenen Fransız halkı, yenilenebilir enerjiye daha fazla ağırlık verilmesini istiyor. Fransa, yüzde 70'in üstünde bir oranla dünyada nükleer enerjiye en bağımlı ülke konumunda.





