Nükleerden vazgeçilirse elektrik fiyatları ne olacak?

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü DIW’in araştırmasına göre, Almanya’da nükleer enerjinin askıya alınması, toptan elektrik satış fiyatlarını fazla artırmayacak, tüketici fiyatları ise daha fazla etkilenecek.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün çevre örgütü Greenpeace için yürüttüğü bir araştırma, Almanya'da enerji tedarikinde nükleer enerji dışındaki kaynakların kullanılmasını öngören enerji dönüşümünün elektrik fiyatlarını ne yönde etkileyeceği konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Enstitü'nün araştırmasına göre, 2020 yılına kadar Almanya'da borsada işlem gören elektriğin kilovat saat fiyatının, yani enerji tedarikçileri için alış fiyatının, yalnızca yüzde 0,2 ila 0,6 oranında artış göstermesi tahmin ediliyor. Buna göre elektriğin toptan fiyatının 2020 yılında 5,1 cent ile 6 cent arasında değişmesi, 2030 yılında da bu fiyatın 6,5 cent ile 8,9 cent arasında olması bekleniyor. Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerinin kapatılmasını ve enerji ihtiyacının nükleer enerji dışındaki kaynaklardan karşılanmasını hedefliyor.

'Tüketici fiyatları artacak'

Araştırmanın sonuçlarını Berlin'de kamuoyuna tanıtan DIW enerji, ulaşım ve çevre uzmanı Claduia Kemfert, “Elektrik fiyatlarında bir patlama beklemiyoruz” dedi. Ancak kurumum Yönetim Kurulu Başkanı Tuomo Hatakka, tüketicilerin bu durumdan daha fazla etkileneceğini belirterek, “Muhtemelen elektriğin tüketici fiyatı 2020 yılında şu andakinden yüzde 30 dolayında daha fazla olacak” şeklinde konuştu.

Zira Almanya'da elektriğin toptan fiyatı, tüketici fiyatının yalnızca yüzde 35'lik bir kısmını oluşturuyor. Fiyatın şekillenmesinde, vergiler ve yenilenebilir enerji kesintileri de etkili oluyor. Çevre örgütü Greenpeace' uzmanlarından Niklas Schnierl, enerji dönüşümünden kaynaklanan fiyat artışının enerjinin daha verimli kullanımı ile dengelenebileceğini söyleyerek, ulusal bir ‘enerji tasarrufu yasası' oluşturulmasını istedi.

Yeşiller Partisi'nin sözcüsü Sylvia Kotting Uhl da nükleer enerjiden çıkışın bedelsiz olmayacağını ifade ederek, elektrik fiyatlarının yükselmesinin kaçırılan fırsatlar ve rekabet noksanlığından kaynaklandığını ifade etti. Almanya'da 2008 yılı rakamlarına göre enerjinin ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'si nükleer enerjiden karşılanıyor. Federal Hükümet, yeni enerji politikaları çerçevesinde yenilenebilir enerjilerin payını artırmayı hedefliyor. (Deutsche Welle Türkçe)