Nükleerde talipli sayısı 12’ye çıktı

Türkiye’nin ilk nükleer santral ihalesi için Alman enerji şirketi RWE’nin de şartname almasıyla şartname alanların sayısı 12’ye yükseldi.



Son dönemde Türkiye’deki enerji yatırımlarını artırmak için adımlar atan RWE, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile de Karadeniz’de ortak petrol arama çalışmalarına yönelik görüşmeler yapıyor. RWE, Türkiye’den Botaş’ın desteğiyle Türkiye-Avusturya (Nabucco) doğalgaz boru hattına Gaz de France’ın yerine altıncı ortak olarak girmişti.



Yetkililer, ihalenin planlandığı gibi 24 Eylül’de yapılacağını belirtiyor. İhaleye katılmayı planlayan şirketlere yönelik yapılan toplantı sonrası dünyanın önde gelen şirketlerinden birinin daha şartname almasını, yetkililer, ihaleye yönelik güven göstergesi olarak yorumladı.



Enerji Bakanı Hilmi Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, nükleer santral ihalesinin altı ay ertelenmesine yönelik talepleri kabul edemeyeceklerini, zaman kaybetmek istemediklerini vurgulamıştı. Şartname alan 11 şirketten 4’ü ihalenin ertelenmesini istemişti.



Yetkililer, ihaleye ilginin tatmin edici boyutlarda olduğunun altını çizerek, “Aldığımız izlenim, şirketlerin şartname almanın ötesinde ihaleye teklif verecekleri yönünde” şeklinde konuştu.



Kimler şartname aldı?



AECL Atomic Energy Of Canada Limited (Kanada)

Itochu Corporation (Japonya)

Vinci Construction Grand Projets (Fransa)

Suez Tractebel (Fransa-Belçika)

Atostroyexport (Rusya)

KEPCO (Güney Kore-Türkiye)

China Nuclear Power Components Co. (Çin)

Unit Investment N.V. (Hollanda)

Hacı Ömer Sabancı Holding (Türkiye)

Alsim-Alarko Sanayi Tesisleri (Türkiye)

Hattat Holding (Türkiye)

RWE (Almanya)



Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan santralin kurulu gücünün 3 bin-5 bin Megawatt (MW) arasında olması planlanıyor.

